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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 12 января 2017 г.
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В одной из клиник Уфы пенсионерке пришлось на коленях ползти в рентген-кабинет. ВИДЕО
время публикации: 09:10
последнее обновление: 09:15
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В России разразился скандал в связи с публикацией видео, на котором пожилая женщина вынуждена была ползти по лестнице к рентген-кабинету.

Как сообщает bashinform.ru, инцидент произошел в уфимской поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13.

На видео видно, как женщина с прооперированной ногой вынуждена ползти по лестнице вниз, так как кабинет находится на втором этаже, пандусами клиника не оборудована, лифт не работает, а коляски отсутствуют.

Кроме того, по словам дочери женщины, ее мать не может передвигаться с костылями, и ходит только с ходунками.

При этом, просьбы оказать помощь сотрудники поликлиники и медицинские работники проигнорировали, а телефон главврача не отвечал.

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