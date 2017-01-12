В одной из клиник Уфы пенсионерке пришлось на коленях ползти в рентген-кабинет. ВИДЕО

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В России разразился скандал в связи с публикацией видео, на котором пожилая женщина вынуждена была ползти по лестнице к рентген-кабинету.
Как сообщает bashinform.ru, инцидент произошел в уфимской поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13.
На видео видно, как женщина с прооперированной ногой вынуждена ползти по лестнице вниз, так как кабинет находится на втором этаже, пандусами клиника не оборудована, лифт не работает, а коляски отсутствуют.
Кроме того, по словам дочери женщины, ее мать не может передвигаться с костылями, и ходит только с ходунками.
При этом, просьбы оказать помощь сотрудники поликлиники и медицинские работники проигнорировали, а телефон главврача не отвечал.
Ранее в Иркутской области из-за употребления парфюмерного концентрата "Боярышник" погибли больше 70 человек.
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