В Грузии раскололась партия Саакашвили: "Это уже не тот Михо"

Ряд членов "Единого национального движения" (ЕНД), выступающих против "противозаконного" управления партией со стороны экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, покинули организацию, сообщает "Интерфакс-Украина".

Среди покинувших ЕНД - 21 из 27 депутатов парламента Грузии, получившие мандаты по партийному списку.

"Сегодня мы встали перед реальностью разделения нашей партии. Наша политическая команда смотрит в будущее и мы начинаем борьбу против режима Иванишвили (экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили - ред.)", - заявил на брифинге в четверг, 12 января 2016 года, один из уже бывших лидеров ЕНД Давид Бакрадзе.

По его словам, те, кто сегодня покидает ЕНД, "являются ее интеллектуальной силой".

"Мы создаем политическую силу, которая поставит точку в противостоянии в Грузии и приведет ее к успеху", - заявил Бакрадзе.

Еще один из уже бывших лидеров ЕНД, несколько дней назад вышедший на свободу из тюремного заключения, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава подверг резкой критике Саакашвили.

"Этот человек не достоин быть лидером. Я говорю с болью в сердце, так как это уже не тот Михо, который в 2002 году объединял людей", - сказал Угулава.

Стоит напомнить, что некогда Угулава считался едва ли не самым большим фаворитом Саакашвили и даже оценивался в качестве его наиболее вероятного преемника на посту главы государства.

Как сообщает "Укринформ", должность председателя ЕНД остается вакантной с 2013 года - с тех пор как Саакашвили выехал в Украину. Сегодня партия должна была выбрать нового лидера.