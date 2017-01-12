Эстония одобрила новое соглашение с США об оборонном сотрудничестве

Эстонское правительство в четверг 12 января одобрило соглашение о сотрудничестве в сфере обороны между правительствами Эстонии и США и уполномочило министра обороны подписать ее.

Об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания ERR со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Оборонное соглашение будет принято в дополнение к соглашению о статусе сил (SOFA), заключенному между странами НАТО, и призвано заменить собой предыдущее соглашение об использовании находящихся в ведении Сил обороны Эстонии территорий и зданий, заключенное в 2015 году правительствами Эстонии и США путем обмена нотами.

Новое соглашение упростит действия военнослужащих США и участников соглашения на территории Эстонии, а также уточнит порядок предоставления им налоговых льгот. Общий принцип международного оборонного сотрудничества состоит в том, что принимающая страна не получает дополнительную прибыль за счет страны, направившей к ней свои вооруженные силы.

Указывается, что соглашение об оборонном сотрудничестве Эстонии и США определяет статус вооруженных сил США – участников соглашения, использование территорий и строений Сил обороны американскими военными, а также право американских военных самим устанавливать необходимые им сооружения на предоставленных в их ведение территориях.

Кроме того, в соглашении дополнительно уточняются положения SOFA НАТО по поводу юрисдикции Эстонии и США в случае проступков или преступлений, совершенных военнослужащими США и содержащимися за их счет лицами во время пребывания в Эстонии.

Соглашение подпишут министр обороны Эстонии и посол США в Эстонии, после чего оно должно быть ратифицировано Рийгикогу (Парламент Эстонии).

Эстония уже подписала аналогичное соглашение с Германией. В свою очередь, США подписали такие же договоры с Германией, Голландией, Болгарией, Польшей и рядом других стран НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре батальона НАТО - по одному в Эстонии, Латвии, Литве и Польше - будут с 2017 года размещены в граничащих с Россией странах на постоянных базах на ротационной основе, отмечалось в решении саммита. Присутствие союзников будет постоянным, но личный состав будет сменяться.

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