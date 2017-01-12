Норвегия полностью отказалась от FM-радио

C 11 января 2017 года Норвегия полностью отказывается от FM/AM-радио. Чтобы послушать радио в центре Осло, уже к концу года нужно будет включить цифровой приемник, а в городке Бодо FM-радио выдаст только шум уже сегодня, пишет "Популярная механика".

Об отказе от FM-радио в Норвегии заговорили пять лет назад; в 2015 году были намечены сроки. Жителям страны дали два года на то, чтобы обзавестись цифровыми приемниками, автолюбителям - на установку адаптеров, а общественной радиокомпании NRK и ее 22 радиостанциям - на то, чтобы перевести на цифру все передатчики.

Как отмечается, преимущества DAB (Digital audobroadcasting) заключаются, в первую очередь, в стоимости обслуживания оборудования (правительство рассчитывает сэкономить 200 миллионов крон), и в особенностях распространения волны. Изрезанный рельеф Норвегии часто мешает прохождению FM-сигнала, а цифровой сигнал после прохождения над фьордами и взгорьями можно восстановить в ретрансляторе.

Цифровой радиосигнал сигнал представляет собой модулированную радиоволну, колебания которой передают не колебания звуковой волны, а двоичный код. Поэтому цифровой сигнал, в отличие от аналогового, можно до определенного значения соотношения сигнал/шум полностью восстановить. Усилить же аналоговый сигнал можно только вместе с помехами.

Впрочем, согласно опросам общественного мнения, отказ от аналогового радио поддерживает меньше 17% населения. Это отчасти объясняется тем, что цифровые приемники стоят намного дороже обычных.

Напомним, Украина уже который год пытается перейти на цифровое телевидение.

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