 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 12 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Норвегия полностью отказалась от FM-радио
время публикации: 14:10
последнее обновление: 14:10
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Норвегия полностью отказалась от FM-радио

C 11 января 2017 года Норвегия полностью отказывается от FM/AM-радио. Чтобы послушать радио в центре Осло, уже к концу года нужно будет включить цифровой приемник, а в городке Бодо FM-радио выдаст только шум уже сегодня, пишет "Популярная механика".

Об отказе от FM-радио в Норвегии заговорили пять лет назад; в 2015 году были намечены сроки. Жителям страны дали два года на то, чтобы обзавестись цифровыми приемниками, автолюбителям - на установку адаптеров, а общественной радиокомпании NRK и ее 22 радиостанциям - на то, чтобы перевести на цифру все передатчики.

Как отмечается, преимущества DAB (Digital audobroadcasting) заключаются, в первую очередь, в стоимости обслуживания оборудования (правительство рассчитывает сэкономить 200 миллионов крон), и в особенностях распространения волны. Изрезанный рельеф Норвегии часто мешает прохождению FM-сигнала, а цифровой сигнал после прохождения над фьордами и взгорьями можно восстановить в ретрансляторе.

Цифровой радиосигнал сигнал представляет собой модулированную радиоволну, колебания которой передают не колебания звуковой волны, а двоичный код. Поэтому цифровой сигнал, в отличие от аналогового, можно до определенного значения соотношения сигнал/шум полностью восстановить. Усилить же аналоговый сигнал можно только вместе с помехами.

Впрочем, согласно опросам общественного мнения, отказ от аналогового радио поддерживает меньше 17% населения. Это отчасти объясняется тем, что цифровые приемники стоят намного дороже обычных.

Напомним, Украина уже который год пытается перейти на цифровое телевидение.

facebook

Cсылки по теме:

Дания определила основными угрозами терроризм, кибератаки и агрессию РФ
// NEWSru.ua // В мире // 21 декабря 2016 г.

Норвегия впервые со времен Второй мировой пустит на свою территорию иностранные войска
// NEWSru.ua // В мире // 25 октября 2016 г.

Исландия разрешила размещение на своей территории военных США
// NEWSru.ua // В мире // 1 июля 2016 г.

Wi-Fi на всех станциях киевского метро появится в 2017 году
// NEWSru.ua // Украина // 17 мая 2016 г.

В рейтинге самых счастливых стран мира первое место заняла Дания. Самые несчастные - Сирия и Бурунди
// NEWSru.ua // В мире // 16 марта 2016 г.

Норвегия будет возвращать сирийских беженцев в Россию
// NEWSru.ua // В мире // 20 января 2016 г.

Брейвик подал в суд на власти Норвегии за "изоляцию" в тюрьме
// NEWSru.ua // В мире // 2 июля 2015 г.

Норвежский телеканал в прайм-тайм 3 часа показывает горящие поленья – смотрят миллионы
// NEWSru.ua // В мире // 22 февраля 2013 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 18:06
 Автор компромата на Трампе пустился в бега – СМИ
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 12 января 2017 г.  

Последняя новость – 18:06

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017