Автор компромата на Трампе пустился в бега – СМИ

Бывший сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы имеющемся в России компромате на избранного президента США Дональда Трампа, скрывается.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Кристофер Стил, который работает в лондонской фирме Orbis Business Intelligence Ltd, скорее всего, покинул свой дом на этой неделе.

По данным корреспондента BBC Пола Вуда, Стил покинул свой дом во вторник или в среду, прежде чем его публично назвали автором отчета, и сейчас он "в бегах".

Перед отъездом он попросил соседей присмотреть за его кошками.

Корреспондент ВВС Пол Вуд утверждает, что Стил опасался за свою жизнь еще в октябре прошлого года. Тогда же Вуд впервые увидел документ, авторство которого приписывают Стилу.

По словам корреспондента, члены разведывательного сообщества рассказали ему, что высоко ценят Стила и считают его компетентным.

Отмечается, что Стил не отреагировал на просьбу ВВС прокомментировать скандальный документ о Трампе.

Напомним, автором компрометирующего досье на избранного президента США Дональда Трампа является бывший сотрудник британской разведки, а ныне директор частной лондонской фирмы Orbis Business Intelligence Ltd Кристофер Стил. Ранее сообщалось, что 10 января телеканал CNN сообщил, что секретные документы, представленные на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержат утверждение, что у россиян есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

Позже сайт BuzzFeed опубликовал этот "документ", однако нет никаких подтверждений его достоверности. Сам Трамп отрицает распространенную в СМИ информацию.

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