Разведка США опровергла свою причастность к утечкам "компромата" на Трампа

Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что обсудил вечером в среду, 11 января, с избранным президентом США Дональдом Трампом сообщения в прессе о документе, в котором содержится информация о якобы имеющемся у России компромате на будущего главу государства, сообщает Reuters.

Как говорится в распространенном заявлении Клэппера, в беседе с Трампом он подчеркнул, что этот документ не имеет отношения к американской разведке.

По словам главы американской разведки, с избранным президентом они говорили о проведенных в минувшую пятницу закрытых брифингах, которые были посвящены кибератакам, совершенным во время избирательной кампании и приписываемым России. "Мы также обсудили документ частной охранной компании, который в последние месяцы широко разошелся в СМИ, среди членов Конгресса, сотрудников его аппарата, еще до того, как разведсообществу стало о нем известно. Я подчеркнул, что этот документ не составлялся американской разведкой, и я не считаю, что утечка исходила от разведслужб", - сказал Клэппер.

По данным The Wall Street Journal и Forbes, под частной охранной организацией разведка понимает компанию Orbis Business Intelligence, которую основал бывший британский разведчик Кристофер Стил.

Сейчас 52-летний Стил является одним из двух директоров лондонской компании Orbis Business Intelligence Ltd.

Второй директор, 58-летний Кристофер Барроуз, заявил, что не будет "подтверждать или опровергать" утверждение, что доклад о Трампе составила его фирма.

Комментария по этому поводу не дал и сам Стил. Wall Street Journal пишет, что помощник Стила на неоднократные просьбы о комментарии заявлял, что этот вопрос "слишком горяч".

Согласно профилю Барроуза в LinkedIn, он был советником в Министерстве иностранных дел Великобритании, у него были командировки в Брюссель и Нью-Дели в 2000-е годы. Британский МИД от комментариев отказался. В профиле Стила в LinkedIn подробностей о его карьере нет.

Как пишет газета, сотрудники разведки часто используют дипломатические командировки в качестве прикрытия для своей шпионской деятельности.

Orbis Business Intelligence была образована в 2009 году бывшими специалистами британской разведки, говорится на сайте компании. Корпоративные отчеты свидетельствуют о том, что Orbis принадлежит другой компании, которой, в свою очередь, совместно владеют Стил и Барроуз.

Как отмечает газета, досье на Трампа состоит из серии неподписанных записок, которые, как полагают, были составлены в период с июня по декабрь 2016 года. Помимо создания этого досье, Стил также разработал план, чтобы получить информацию для правоохранительных органов в США и Европе, в том числе ФБР.

Руководитель Нацразведки США отметил, что американские спецслужбы не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании. По словам Клэппера, в беседе с Трампом он выразил "глубокое беспокойство" в связи с публикациями и они оба согласились с тем, что подобные утечки наносят вред национальной безопасности США.

Однако, подчеркнул Клэппер, "часть наших обязательств заключается в том, чтобы предоставлять политикам наиболее полную картину по любым вопросам, касающимся нашей национальной безопасности".

Накануне американский телеканал CNN со ссылкой на людей, имеющих доступ к секретной информации, сообщил о возможном наличии компромата на Трампа у российских спецслужб. Отмечалось, что об этом американской стороне стало известно от бывшего сотрудника британской разведки Mi6, получившего данные от российских источников.

Трамп на пресс-конференции в среду заявил, что никакого компромата на него у России быть не может и резко раскритиковал СМИ, публикующие непроверенные данные.

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