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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 12 января 2017 г.
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Опрос: Фийон победит Ле Пен во втором туре выборов президента Франции
время публикации: 10:19
последнее обновление: 10:19
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Французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса РОР2017

Французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса РОР2017, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет на 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен - 37% голосов.

Опрос также показал, что Фийон в первом туре наберет 24%, тогда как месяц назад этот показатель составлял 27,5%. Впрочем, во второму туре он набирает достаточное количество голосов от других кандидатов, в том числе и от центристов и социалистов.

Однако, опрос также показал, что Эммануэль Макрон, популярный экс-министр экономики в правительстве президента Франсуа Олланда, который баллотируется как независимый кандидат, может преподнести сюрприз.

Макрон, по данным опроса, займет третье место в первом туре с 16-20% голосов избирателей. Но он мог бы рассчитывать еще на 5% голосов, если центрист Франсуа Байру решит выйти из президентской гонки.

Напомним, по результатам опроса, который проводился 2-4 декабря, и в котором приняли участие более 900 человек, сообщалось: Ле Пен и Фийон пройдут во второй тур на выборах президента Франции.

Фийона, а особенно Ле Пен в силу их программ и политических связей аналитики считают "друзьями Путина".

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Четверг, 12 января 2017 г.  

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