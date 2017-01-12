Трамп выбрал себе советника по кибербезопасности

45-й президент США Дональд Трамп выбрал бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани советником по кибербезопасности.
Как говорится в официальном сообщении команды Трампа, "Джулиани поделится своими взглядами с избранным президентом по киберугрозам в частном секторе, а также обсудит нарушение правил безопасности и пути их решения", передает 24tv.ua.
Кроме того, американский лидер собирается провести ряд встреч с руководителями ведущих корпораций по хакерским атакам, проникновения в серверы важных объектов и похищения конфиденциальной информации.
Также эту информацию подтвердил и сам Джулиани в эфире Fox News.
Отметим, что после ухода с поста мэра Нью-Йорка Джулиани 16 лет консультировал клиентов по вопросам безопасности.
Экс-чиновник является главой фирмы по глобальной безопасности Greenberg Traurig, а также международной консалтинговой фирмы безопасности Giuliani Partners.
Как сообщалось ранее, Трамп заявил о номинировании бывшего сенатора Дэниела Коутса на должность директора Офиса национальной разведки США в новой администрации.
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