В чеченском Цоци-Юрт произошло боестолкновение: погибли 2 силовика и 4 подпольщика, один скрылся

В чеченском селе Цоци-Юрт (РФ) 11 января произошло боестолкновение между силовиками и членами вооруженного подполья. В результате инцидента погибли шесть человек – два бойца Росгвардии и четверо боевиков.

Как сообщает "Кавказский узел", 11 января в Цоци-Юрт были введены спецподразделения силовиков. По словам местных жителей, все выезды из населенного пункта блокированы. По данным силовиков, в ходе спецмероприятий в селе задержан 21 человек.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате боестолкновения убиты четыре боевика и один силовик – рядовой Хамзат Хашумов. Сегодня, 12 января, стало известно о гибели в больнице от полученых ранений еще одного бойца Росгвардии, ефрейтора Бекхана Хутаева.

По словам источника в российском МВД по Чечне, одному из предполагаемых участников подполья удалось скрыться. Сегодня силовики заявили о связи убитых с террористической организацией "Исламское государство". По данным МВД РФ, речь идет об уроженце города Шали, который, предположительно, был лидером вооруженной группы.

Сообщается, что один из убитых 11 января силовиками в Курчалоевском районе был осужден в 2004 году на 12,5 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании.

Личности убитых установлены, сообщают журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах Чечни. "Это уроженцы Курчалоя, города Шали и населенного пункта Герменчук Шалинского района. Старшему из них было 36 лет, младшему – около 18", - рассказал он.

По словам источника ресурса, один из убитых - 36-летний житель райцентра Курчалой Узум-Хаджи Мадаев, который был задержан в 2003 году в ходе спецоперации и в 2004 году приговорен к 12,5 годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании и совершение тяжких преступлений. Отбывший наказание Мадаев "вновь пытался вернуться к своей прежней деятельности", предположил офицер полиции. Он отметил также, что у убитых были изъяты автоматическое оружие, гранаты и патроны.

Ранее, 10 января, глава российской администрации Чечни Рамзан Кадыров заявил о задержании в Цоци-Юрте молодых людей, которые "готовили серию резонансных тяжких преступлений". По заявлению Кадырова, в числе задержанных есть родственники полевого командира Исы Мускиева. Родственники Мускиевых, утверждает Кадыров, готовились "совершать преступления вместо того, чтобы покаяться".

Боестолкновения в селе Цоци-Юрт, по данным ресурса, не происходили на протяжении последних 15 лет. Последний крупный инцидент там произошел в феврале 2002 года, когда в окрестностях села подорвалась бронемашина с российскими военнослужащими. При этом периодически поступают сообщения об инцидентах в других населенных пунктах района. Так, объектом атаки боевиков становилось даже родовое село Кадырова – Центорой. Так, 29 августа 2010 года в окрестностях Центороя силовики убили 12 предполагаемых членов подполья. По информации источников в силовых структурах, в результате боестолкновения погибли шестеро сотрудников правоохранительных органов, 18 силовиков РФ, а семеро местных жителей были ранены.

Напомним, около месяца назад, 17 декабря 2016 года, в разных районах Грозного были совершены нападения на полицейских, после чего в городе был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации, продолжившейся 18 декабря, были убиты семь предполагаемых членов вооруженного подполья, еще четверо - задержаны. Также силовики 17 и 18 декабря задержали родственников и знакомых убитых. 19 декабря источник в силовых структурах Чечни заявил, что тела убитых не будут выданы родственникам для захоронения.

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