Возле Кремля задержали 20 участников еженедельных прогулок "Новой оппозиции"

В результате провокации с плакатом в воскресенье, 12 февраля 2017 года, сотрудники российской полиции провели массовые задержания на еженедельных прогулках "Новой оппозиции" вокруг московского Кремля. Тактика политических прогулок, производимых на выходных возле органов госвласти в крупных городах РФ, по замыслу их организаторов из числа лидеров движения "05.11.17", состоит в отказе от использования устных лозунгов, флагов и любых графических изображений, благодаря чему, согласно действующему в этой стране законодательству, отсутствуют формальные поводы для задержания.

Участников антипутинского протеста стали паковать в автозаки на Васильевском спуске. Среди них оказался и один из руководителей "Новой оппозиции", инициатор создания "Партии националистов" Юрий Горский.

Паблик "Артподготовки" говорит о 20 задержаных.

Специализированный правозащитный портал "ОВД-Инфо", кроме Горского, называет еще 17 имен и фамилий: Дмитрий Симонов, Роман Ковалев, Андрей Толкачев, Антон Мануйлов, Александр Ведешкин, Андрей Полуказаков, Александр (фамилия не известна), Сергей Свойкин, Сергей Стяжкин, Роман Мартынович, Иван Дудко, Вадим Шевцов, Валерий Зуев, Иван Шаравин (он держал плакат) и еще трое, чьи данные не известны.

По разным данным на Васильевском спуске было 3 или 4 автозака.

Два автозака приехали в ОВД Китай-Город.

Стоит отметить, что это первое столь массовое задержание участников московской "прогулки". Ранее подобное имело место только тогда, когда организаторы изменили формат встречи и сознательно решили провести митинг в защиту политзаключенных у памятника Грибоедову.

Напомним, "Новая оппозиция" объединена вокруг ставшей Интернет-мемом идеи "05.11.17". Именно эта дата названа началом мирной революции в России.

На сегодня основные руководители данного объединения преследуются властями. В частности, на Вячеслава Мальцева пытаются надавить делом по статье "экстремизм" в отношении его помощника Сергея Окунева; Дмитрий Демушкин арестован по возбужденному после десятка административных дел сфальсифицированному уголовному делу и помещён под домашний арест, которое ; Марк Гальперин арестован на 10 суток и сидит в спецприемнике; Иван Белецкий вынужден скрываться от сфальсифицированного административного дела, которое сотрудники правоохранительных органов второй раз возбуждают задним числом.

Российская "Новая оппозиция" выступает за немедленное прекращение военных действий с Украиной и Сирией, трибунал над Владимиром Путиным и наиболее одиозными представителями его режима, люстрацию, демократические преобразования, социальные стандарты европейского образца, введение визового режима со Средней Азией и предоставление народам Северного Кавказа права на самоопределение.

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