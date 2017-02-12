СМИ РФ: военные решили, что поднимать упавшие с авианосца "Адмирал Кузнецов" истребители – слишком дорого

По данным российских СМИ, власти страны считают, что глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций.

Подъем затонувших во время последнего похода в Средиземное море авианосца "Адмирал Кузнецов" истребителей МиГ-29К и Су-33 признан нецелесообразным, сообщает сегодня, 12 февраля, RNS со ссылкой на источники в военном ведомстве и авиапроме.

"После падения палубных истребителей вблизи берегов Сирии рассматривалась возможность их подъема со дна. Однако после оценки всех факторов эта операция признана нецелесообразной", - сказал один из источников на флоте, знакомый с ситуацией.

Он пояснил, что глубина, на которой находятся упавшие истребители, потребовала бы отправки в Средиземное море специальных глубоководных аппаратов и судов для поисковых операций.

"Это достаточно дорогостоящее мероприятие. При этом затраты будут не вполне оправданы", - сказал собеседник агентства. Источник в одной из российских фирм, выпускающих корабельные самолеты, сказал RNS, что никакой военно-технической необходимости в подъеме самолетов нет.

"На борту самолетов, конечно, есть секретное оборудование, которое не должно попадать в чужие руки. Прежде всего, это аппаратура системы госопознавания. Но при катапультировании летчика это оборудование должно автоматически самоуничтожаться", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вся электроника на борту самолета даже после короткого пребывания в морской воде приходит в негодность.

"Есть большие сомнения, чтобы эта аппаратура представляла интерес для специалистов других стран, и кто-то бы захотел завладеть какими-то секретами, организовав экспедицию по поиску и подъему самолетов", - сказал источник.

На единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" базируются истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27. Российский авианесущий крейсер выполнял задачи в рамках операции в Сирии с 8 ноября 2016 года. В ходе выполнения задач у побережья Сирии российские силы потеряли два истребителя.

14 ноября российский истребитель Миг-29 К разбился в Средиземном море во время выполнения операции на авианосце "Адмирал Кузнецов" у берегов Сирии.

5 декабря истребитель Су-33 потерпел крушение в Средиземном море во время посадки на авианосец "Адмирал Кузнецов".

В обоих случаях летчики катапультировались и остались живы. О причинах аварий не сообщалось. Эксперты рассматривали версии ошибки пилотирования и отказ техники.

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