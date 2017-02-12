Турецкие военные взяли сирийский город Эль-Баб, – Эрдоган

Турецкие войска и поддерживаемые ими сирийские оппозиционные военные взяли оплот "Исламского государства" город Эль-Баб на севере Сирии.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает сегодня, 12 февраля, AFP.

"Эль-Баб сейчас окружен со всех фронтов... Наши силовики зашли в центр", - заявил Эрдоган.

Кроме того, он заверил, что взятие Эль-Баба было "делом времени", и сообщил, что боевики "ИГ" покидают город.

Как известно, Турция с 24 августа проводит на севере Сирии антитеррористическую операцию "Щит Евфрата", одной из целей которой является освобождение города Эль-Баб от террористов "Исламского государства".

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