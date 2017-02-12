Штайнмайер стал новым президентом ФРГ

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Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом ФРГ, не оставив никаких шансов четырем остальным кандидатам.
За него проголосовали 931 из 1260 членов коллегии избирателей при необходимых 631, сообщает "Укринформ".
Выборы прошли в один тур. Теоретически могут быть 3 тура.
Победа Штайнмайеру, который был единым кандидатом от трех партий, входящих в правящую коалицию - Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – была фактически гарантирована изначально. Политик пользуется большой популярностью не только у коллег, но и в народе, несколько лет подряд возглавляя рейтинг самых популярных политиков ФРГ (и обгоняя, в том числе, и канцлера Ангелу Меркель).
Франк-Вальтер Штайнмайер пришел в бундестаг в воскресенье, 12 февраля, с супругой Эльке Бюденбендер (для которой в 2010 году стал донором при операции по пересадке почки), дочерью и мамой.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием Федеральным президентом ФРГ.
"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!" - написал Порошенко в Твиттере.
Он также отметил, что рассчитывает на продолжение дружественного и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной.
Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия) в рабочей семье. Получил образование в сфере юриспруденции и политических наук. Был конкурентом Ангелы Меркель в 2009 году в борьбе за пост канцлера. С 2005 года был министром иностранных дел, потом вице-канцлером, главой фракции СДПГ в бундестаге и снова министром.
21 февраля 2014 года Штайнмайер стал одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, которое впоследствие провалилось. Позднее играл очень активную роль в рамках "Нормандского формата".
27 января Штайнмайер ушел в отставку с поста главы МИД Германии. Новым министром иностранных дел стал вице-канцлер Зигмар Габриэль, возглавлявший министерство экономики и энергетики.
Президент ФРГ выбирается на 5 лет. Эта должность является в стране скорее репрезентативной. Реальная власть находится в руках канцлера.
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