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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
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Штайнмайер стал новым президентом ФРГ
время публикации: 16:38
последнее обновление: 17:45
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Политик пользуется большой популярностью не только у коллег, но и в народе, несколько лет подряд возглавляя рейтинг самых популярных политиков ФРГ (и обгоняя, в том числе, и канцлера Ангелу Меркель)

Социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом ФРГ, не оставив никаких шансов четырем остальным кандидатам.

За него проголосовали 931 из 1260 членов коллегии избирателей при необходимых 631, сообщает "Укринформ".

Выборы прошли в один тур. Теоретически могут быть 3 тура.

Победа Штайнмайеру, который был единым кандидатом от трех партий, входящих в правящую коалицию - Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – была фактически гарантирована изначально. Политик пользуется большой популярностью не только у коллег, но и в народе, несколько лет подряд возглавляя рейтинг самых популярных политиков ФРГ (и обгоняя, в том числе, и канцлера Ангелу Меркель).

Франк-Вальтер Штайнмайер пришел в бундестаг в воскресенье, 12 февраля, с супругой Эльке Бюденбендер (для которой в 2010 году стал донором при операции по пересадке почки), дочерью и мамой.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Штайнмайера с избранием Федеральным президентом ФРГ.

"Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера - большого друга Украины с избранием Федеральным президентом ФРГ!" - написал Порошенко в Твиттере.

Он также отметил, что рассчитывает на продолжение дружественного и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы - демократической и свободной.

Штайнмайер родился в 1956 году в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия) в рабочей семье. Получил образование в сфере юриспруденции и политических наук. Был конкурентом Ангелы Меркель в 2009 году в борьбе за пост канцлера. С 2005 года был министром иностранных дел, потом вице-канцлером, главой фракции СДПГ в бундестаге и снова министром.

21 февраля 2014 года Штайнмайер стал одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине между Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, которое впоследствие провалилось. Позднее играл очень активную роль в рамках "Нормандского формата".

27 января Штайнмайер ушел в отставку с поста главы МИД Германии. Новым министром иностранных дел стал вице-канцлер Зигмар Габриэль, возглавлявший министерство экономики и энергетики.

Президент ФРГ выбирается на 5 лет. Эта должность является в стране скорее репрезентативной. Реальная власть находится в руках канцлера.

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Cсылки по теме:

Штайнмайер ушёл в отставку с поста главы МИД Германии
// NEWSru.ua // В мире // 27 января 2017 г.

Штайнмайер надеется, что на Донбассе обмен пленными состоится до Рождества
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

Die Welt.Штайнмайеру удалось предотвратить настоящую войну между Россией и Украиной
// NEWSru.ua // Пресса // 30 ноября 2016 г.

Штайнмайер назвал безрезультатными переговоры глав МИД "нормандской четвёрки" в Минске
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.

Штайнмайера утвердили кандидатом в президенты ФРГ. Меркель "счастлива"
// NEWSru.ua // В мире // 16 ноября 2016 г.

Правящие партии Германии не могут договориться о кандидате в президенты
// NEWSru.ua // В мире // 7 ноября 2016 г.

"Минск" помог предотвратить полномасштабную войну на украинском Донбассе, – Штайнмайер
// NEWSru.ua // Украина // 24 октября 2016 г.


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Воскресенье, 12 февраля 2017 г.  

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