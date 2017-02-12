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У Кадырова появились новые оппоненты: религиозное течение самоистязателей во главе с Мухаммедом Касназани
время публикации: 21:39
последнее обновление: 21:44
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У Кадырова появились новые оппоненты: религиозное течение самоистязателей во главе с Мухаммедом Касназани

В зависимом от ставленника Москвы Рамзана Кадырова чеченском муфтияте считают, что действия религиозного деятеля Асламбека Зубайраева и его последователей противоречат нормам ислама. В свою очередь эти люди активно практикуют самоистязание и называют себя сторонниками течения шейха Мухаммеда Касназани, передает "Кавказский узел".

"Касназани - довольно известная на Ближнем Востоке личность. Раньше он жил в Багдаде, а после начала войны в Ираке перебрался в Иорданию. Среди его последователей есть и шииты, и сунниты. Его адепты проводят различные обряды, которые не имеют никакого отношения к исламу, такие как забивание в голову кинжалов, или протыкание щек и шеи острыми предметами", - рассказал представитель Духовного управления мусульман Чечни.

По его словам, указанные обряды эти люди называют "караматом", то есть чудотворным явлением.

"Последователи этой секты недавно объявились и у нас, а ее глава, проживающий в Москве Зубайраев, кстати, имеющий ученую степень кандидата экономических наук, даже объявил себя "халифом", - отметил представитель муфтията.

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Воскресенье, 12 февраля 2017 г.  
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