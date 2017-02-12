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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 12 февраля 2017 г.
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Панамский суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca
время публикации: 09:39
последнее обновление: 09:49
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Панамский суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca
Mossack Fonseca также связана со скандальной утечкой документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем
Рамон Фонсека и Юрген Моссак обвиняются в отмывании денег

Суд Панамы арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамон Фонсека и Юрген Моссак обвиняются в отмывании денег.

Об этом сообщает Reuters.

В прокуратуре Панамы сообщили журналистам, что собранные данные позволяют предположить, что Mossack Fonseca "может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств". Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Mossack Fonseca также связана со скандальной утечкой документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.

Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных "Панамского архива".

О задержании основателей юридической фирмы Mossack Fonseca сообщалось 10 февраля.

Напомним, Mossack Fonseca оказалась в центре скандала весной 2016 года. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2016 года обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива MossFon с данными об офшорных счетах ее клиентов. В прессе эта утечка получила название "Панамские документы" (Panama Papers), или "Панамское досье".

В опубликованных документах фигурировали имена действующих и бывших мировых лидеров, деятелей культуры и спортсменов. Репортеры из 76 стран обработали более 11 млн документов в отношении офшорных компаний и их владельцев. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко.

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Cсылки по теме:

Основатели компании Mossack Fonseca задержаны в Панаме
// NEWSru.ua // В мире // 10 февраля 2017 г.

Панама приостановила расследование офшорного скандала
// NEWSru.ua // В мире // 25 января 2017 г.

Украина оказалась одной из семи стран, где не расследуются "панамские бумаги"
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.

Украина впервые включила в санкционный список несколько оффшорных компаний
// NEWSru.ua // Экономика // 18 октября 2016 г.

У Каськива в Панаме имущества - минимум на полмиллиона евро - ГПУ
// NEWSru.ua // Украина // 12 сентября 2016 г.

ГПУ получила официальное подтверждение ареста Каськива в Панаме. Через два-три месяца его экстрадируют в Украину
// NEWSru.ua // Украина // 8 сентября 2016 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 6 июля 2016 г.


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