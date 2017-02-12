Панамский суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca

Суд Панамы арестовал основателей компании Mossack Fonseca, которая регистрировала скандально известные офшоры. Рамон Фонсека и Юрген Моссак обвиняются в отмывании денег.
Об этом сообщает Reuters.
В прокуратуре Панамы сообщили журналистам, что собранные данные позволяют предположить, что Mossack Fonseca "может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств". Расследованием ее деятельности в течение года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.
Mossack Fonseca также связана со скандальной утечкой документов, которые могли свидетельствовать о причастности ряда известных в мире компаний и лиц к использованию оффшорных схем.
Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных "Панамского архива".
О задержании основателей юридической фирмы Mossack Fonseca сообщалось 10 февраля.
Напомним, Mossack Fonseca оказалась в центре скандала весной 2016 года. Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 3 апреля 2016 года обнародовал выдержки из 11,5 млн документов из архива MossFon с данными об офшорных счетах ее клиентов. В прессе эта утечка получила название "Панамские документы" (Panama Papers), или "Панамское досье".
В опубликованных документах фигурировали имена действующих и бывших мировых лидеров, деятелей культуры и спортсменов. Репортеры из 76 стран обработали более 11 млн документов в отношении офшорных компаний и их владельцев. В Украине фигурантом расследования стал, в частности, президент Украины Петр Порошенко.
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