В Туркменистане прошли выборы президента, проголосовали более 97% избирателей

В воскресенье в Туркменистане прошли выборы президента. Действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов на этих выборах баллотировался на третий срок.

Как сообщает Туркменская государственная информационная служба "Туркмендовлетхабарлары" "Туркмендовлетхабарлары" со ссылкой на ЦИК Туркмении, на момент закрытия избирательных участков на выборах президента проголосовали 97,27% зарегистрированных избирателей.

На должность свои кандидатуры выдвинули, кроме действующего президента, еще 8 человек. Как сообщает Русская служба ВВС , широкой публике они неизвестны и политикой раньше никогда не занимались. Кандидатов от оппозиции на выборах не было.

"Сама оппозиция разрознена, большинство ее представителей находятся за рубежом", - говорится в сообщении.

Свои кандидатуры выдвинули три политические партии Туркменистана: правящая Демократическая партия представлена Бердымухамедовым, Аграрная партия выдвинула одного из своих активистов, Партия промышленников и предпринимателей - банковского менеджера.

Еще 6 кандидатов выдвинуты "инициативными группами", которые создаются на временной основе, двое из них являются заместителями губернаторов, другие - управляющие работники с химической, нефтяной и аграрной отраслей.

В избирательном кодексе предусмотрено, что "избранным считается кандидат, получивший на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании", минимальный порог явки не указано.

На выборах 2012 года ЦИК Туркмении объявила выборы президента состоявшимися, когда проголосовали 68,22% избирателей.

Как известно, в Туркменистане президент является главой государства и верховным главнокомандующим. Однако на самом деле действующий президент Гурбангулы Бердымухаммедов практически абсолютную власть, назначает и увольняет государственных и правительственных чиновников всех уровней, в т.ч. министров, верховного судью и главного прокурора.

В сентябре Бердымухамедов утвердил новую редакцию Конституции, которая отменяет 70-летний возрастной ценз для кандидатов в президенты и увеличивает срок президентских полномочий с 5 до 7 лет. Сейчас действующему президенту 69 лет.

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