Перестрелка в Кашмире: погибли 7 человек, среди них – один гражданский

В результате стрельбы в индийской части Кашмира, что расположен на границе с Индией и Пакистаном, погибли 7 человек, в том числе один гражданский.

Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает Reuters.

"Двое армейцев, четверо военных и гражданский владелец дома были убиты в перестрелке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, военные открыли огонь по армейских подразделениях в селе Призал. Трое военнослужащих получили ранения.

Как известно, в Индии и Пакистана напряженные отношения в спорном районе Гималаев Кашмир.

Регион, населенный преимущественно мусульманами, разделенный между Индией и Пакистаном, но большинство людей в индийской части поддерживают идею независимости или объединения с Пакистаном.

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