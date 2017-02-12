СМИ: ЦРУ ограничило заместителю Флинна допуск к секретной информации

Центральное разведывательное управление США отказало заместителю советника президента по вопросам национальной безопасности Робину Таунли в допуске к высшему уровню секретной информации.

Об этом сообщает Politico.

"Высокопоставленный заместитель советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна был отстранен от особого допуска к секретной информации, что по сути означает прекращение его полномочий в Совете национальной безопасности и повышает уровень напряженности в отношениях между Флинном и разведывательным сообществом", - говорится в публикации.

Отмечается, что Робин Таунли, который возглавляет в РНБ направление работы по делам Африки, в пятницу был проинформирован о том, что ЦРУ отклонило его обращение о предоставлении высшей степени допуска к государственным секретам.

Один из источников сообщил, что отказ в доступе для Танули был подписан директором ЦРУ Майком Помпео, назначенным администрацией Дональда Трампа. Это вызвало возмущение самого Флинна и его союзников.

Два источника сообщили изданию, что ЦРУ не предоставило развернутых объяснений, но, по их словам, Флинн и его союзники считают, что причиной послужил "мотивированный скептицизм" Таунли относительно методов работы разведывательного сообщества, который, собственно, разделяет и сам Флинн.

Между тем, отстранение Таунли от доступа к секретной информации может быть наступлением на самого Майкла Флинна.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что Флинн обсуждал последнюю волну санкций США против России с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком в декабре прошлого года. Это вызвало возмущение в политических кругах США и требование провести расследование ситуации.

Сам же Флинн сначала опровергал это, зато потом заявил журналистам, что не может с уверенностью сказать, обсуждал ли он санкции во время бесед с российским послом в США.

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