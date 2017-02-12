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После аннексии Крыма в 2014 году Россия значительно усилила дезинформационную кампанию - НАТО
время публикации: 11:19
последнее обновление: 11:27
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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску
После аннексии Крыма в 2014 году Россия значительно усилила дезинформационную кампанию
С 2014 года на сайте альянса "собраны 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ, находящихся во владении или под контролем российского правительства"

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила в субботу, 11 февраля, что после аннексии Крыма в марте 2014 года Россия значительно усилила дезинформационную кампанию. В ней участвуют в том числе государственные медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT), которые неоднократно публиковали фальшивые материалы.

"НАТО имеет дело с существенным ростом объемов российской пропаганды и дезинформации с момента незаконной аннексии Крыма", - сказала она агентству Reuters.

Она рассказала, что с 2014 года на сайте альянса "собраны 32 российских мифа о НАТО, которые систематически используются в материалах Sputnik, RT и ряда других СМИ, находящихся во владении или под контролем российского правительства".

В качестве последнего примера Лунгеску привела публикацию российским сайтом Life подделанной записи телефонного разговора между генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и пранкером, который якобы выдавал себя за президента Украины Петра Порошенко.

"Этого звонка никогда не было, и это был вопиющий случай дезинформации", - подчеркнула представитель НАТО.

Другой пример дезинформации произошел в июле 2016 года. Тогда Sputnik, RT и другие российские сайты сообщили новость о пожаре на базе НАТО в Измире, назвав его намеренным саботажем после попытки госпереворота в Турции.

"Мы связались со Sputnik, RT и другими, чтобы внести правки в новость, поскольку пожар возник в лесу на расстоянии от базы и не имел к ней никакого отношения", - сказала Лунгеску.

Отметим, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса Россия активизировала информационную кампанию по обвинению Украины в нарушении Минских договоренностей.

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