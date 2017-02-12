В Гарварде скоро начнут тестировать мозговой чип для восстановления зрения

В Гарварде создан чип, стимулирующий зрительную зону коры головного мозга и создающий имитацию зрения без помощи глаз. Тестирование его на приматах может начаться в марте 2017 года.

Об этом сообщает hi-news.

"Чтобы решить проблему, в Гарвардской медицинской школе решили вживить имплант в поверхность головного мозга — так он продолжит оставаться в рабочем состоянии. Для чистоты эксперимента второй контрольной группе приматов чип вживят внутрь мозга, а затем сравнят полученные результаты… В данном случае роль глаз будут исполнять видеокамеры, сигнал с которых будет передаваться на микроскопический имплант, стимулирующий мозговую активность", - указывается в публикации.

Конечная цель проекта — помочь обезьянам ориентироваться на местности, воспринимая свет, тени и геометрические формы.

Микрочипы, вживленные в мозг и помогающие людям с ограниченными возможностями вновь начать жить полноценной жизнью, уже довольно давно проходят испытания, позволяя, например, держать людям предметы парализованной рукой.

Несмотря на то, что ученые далеко продвинулись в области создания таких мозговых имплантов, технология не лишена недостатков, ведь со временем чипы, имплантированные в мозг, перестают работать из-за того, что электроды обрастают тканями, которые уже не позволяют чипу взаимодействовать с мозгом на должном уровне.

Отметим, двое жителей Британии, страдавшие полной слепотой на протяжении многих лет, сумели частично восстановить свои зрительные способности благодаря революционной технологии. На задней стороне их сетчатки были закреплены микрочипы, что позволило пациентам снова видеть свет и очертания некоторых предметов.

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