Новый американский министр образования Бетси ДеВос: миллиардер, спонсор республиканцев и противница государственных школ

Сторонницу неоднозначных нововведений в американской школьной системе, новую руководительницу Минобразования США Бетси ДеВос в пятницу, 10 февраля 2017 года, не впустили в помещение государственной общеобразовательной школы на юго-западе Вашингтона. Сначала парадный вход заведения заблокировали родители, учителя-пенсионеры, а также небольшая группы решительно настроенных демонстрантов, когда же министр все же вошла во внтутрь и выходила после проведенной встречи через запасные двери, ее снова окружили оппоненты, сообщает Mail Online.

Как отмечается, у ДеВос это было первое посещение образовательного учреждения на новой должности.

Один из протестующих, в частности, держал табличку со словами "Жизнь черных имеет значение!" ("Black lives matter!").

Как видно на видео местной телекомпании WJLA, ДеВос возвращалась из школы быстрым шагом в сопровождении личной охраны. В то же время противники ее пребывания на посту министра выкрикивали "Позор!" и настаивали на том, что она не имеет права представлять интересы педагогов.

"Продолжайте и дальше давать деньги сенаторам и покупать свои должности", - заявил ДеВос неизвестный мужчина.

"Вы так гордиться собой!" - с сарказмом заявили главе Минобразования США.

После инцидента ДеВос выступила с заявлением, в котором она сказала о "чести" встретиться со школой, и добавила: "Я уважаю мирный протест, и я не стану воздерживаться от выполнения жизненно важной миссии Департамента образования". "Ни одна школьная дверь в Америке не будет заблокирована от тех, кто ищет, чем бы помочь школьникам нашей страны", - добавила она.

Назначение ДеВос состоялось в Сенате в четверг, 9 февраля.

Из-за того, что кроме всей Демпартии и двух RINO ("republican in name only" - "республиканцев только по названию") Лизы Мурковски и Сьюзен Коллинз против ДеВос также голосовали "против" двое независимых сенаторов, количество голосов за ее кандидатуру былы 50-на-50. Свой голос в пользу ДеВос отдал Майк Пенс, обеспечивший ей таким образом решающий 51-ый голос.

Почти одновременно в СМИ появились данные о многолетней финансовой поддержке семьи ДеВос в пользу Республиканской партии.

ДеВос является предпринимателем и благодетельницей. У нее отсутствует опыт работы в образовательной отрасли.

Она выступает за сокращение расходов из госбюджета на детское образование, что будет возможным, по ее мнению, за счет внедрения системы ваучеров, развития сети чартерных школ (charter schools) и расширения возможностей религиозной учебы. Против подобных изменений выступают те, кто считают, что подобные новации негативно отразятся на государственных школах, малообеспеченных слоях населения и на детях новоприбывших иммигрантов.

В конце 2016 года состояние ДеВос оценивалось в 1,25 млрд долларов.

Ее семья является одной из богатейших в США.