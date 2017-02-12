Президент США и премьер Японии осудили запуск ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал последний запуск ракеты Северной Кореей "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп заверил Японию в стопроцентной поддержке.
Об этом сообщает AP.
Абэ и Трамп сделали совместное заявление вечером после сообщения о запуске баллистической ракеты Северной Кореей, который стал первым подобным испытанием в этом году.
В поместье Трампа Абэ прочитал краткое заявление, в котором он призвал КНДР полностью соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН.
По его словам, Трамп заверил его в поддержке США и что его присутствие доказывает его решительность.
Трамп выступил после Абэ с еще меньшим количеством слов.
"Я просто хочу, чтобы все поняли, и в полной мере знали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего союзника, на 100 процентов", - заявил он.
Ранее южнокорейские военные сообщили, что в 7:55 по местному времени в северной провинции Пхёнан был осуществлен пуск баллистической ракеты. Этот запуск стал первым после того, как Дональд Трамп стал президентом США.
Как сообщалось, 8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.
9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.
В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.
В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.
Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.
|
Cсылки по теме:
Пентагон подтвердил развертывание ПРО THAAD в Южной Корее
// NEWSru.ua // В мире // 3 февраля 2017 г.
Шеф Пентагона пообещал КНДР сокрушительный удар в ответ на применение ядерного оружия
// NEWSru.ua // В мире // 3 февраля 2017 г.
ООН ввела "самые жёсткие" санкции в отношении Пхеньяна
// NEWSru.ua // В мире // 30 ноября 2016 г.
Южная Корея привела армию в повышенную готовность
// NEWSru.ua // В мире // 7 ноября 2016 г.
КНДР заявляет о завершении разработки ядерного оружия – СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 27 сентября 2016 г.
КНДР угрожает "стереть" тихоокеанский остров Гуам с авиабазой США
// NEWSru.ua // В мире // 23 сентября 2016 г.
В Северной Корее тысячи людей были собраны на митинг в поддержку ядерных испытаний
// NEWSru.ua // В мире // 14 сентября 2016 г.