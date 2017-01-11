Трамп подтвердил причастность РФ к хакерским атакам против США и решил отдать свой бизнес в слепой траст

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что к атакам против США, в частности ко взлому штаба Демократической партии, причастна не только Россия, но и другие страны.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в среду 11 января, передает "Украинская правда".

Трамп сомневается, что Клинтон относилась бы к Путину жёстче, чем он

Трамп передумал продавать свой бизнес – отдаст в слепой траст

Трамп подтвердил намерение быстро приступить к строительству стены на границе с Мексикой. Его выступление рекордно обвалило мексиканский песо



"По поводу хакерских атак, возможно, это была Россия. Но и другие страны, и другие люди в этом участвовали", - сказал Трамп.

В то же время касательно своих отношений с российским президентом новоизбранный президент США заявил: "То, что Путину нравится Трамп – это актив, а не пассив".

Он также уверил, что нет никаких сделок и никаких отношений с Россией, которые бы его ставили в зависимость от этого государства.

Относительно компромата России, который представили на Трампа на прошлой неделе президенту США Бараку Обаме, новоизбранный глава государства сказал, что возможно это сделали спецслужбы.

"Это позор, что эта информация была опубликована. Все это глупости, все это ерунда, это все придумали наши оппоненты", - заявил он.

Напомним, американские эксперты в области кибербезопасности заявляют, что якобы связанная с Россией хакерская группа Fancy Bears использовала одинаковый вирус для атаки на Демократическую партию США и на украинских военных.

Трамп сомневается, что Клинтон относилась бы к Путину жёстче, чем он



Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сомневается, что его оппонентка Хиллари Клинтон относилась бы жестче к президенту России Владимиру Путину, чем он сам.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил Трамп, информирует "РБК-Украина".

"Вы что думаете, что Хиллари (Клинтон) более жестко бы относилась к Путину, чем я? Вы действительно так думаете? Да ладно, не надо", - сказал президент США.

"На самом деле, не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным. Я надеюсь, что хорошо, но нужно дать этому шанс", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия никогда не пыталась давить на него.

Трамп передумал продавать свой бизнес – отдаст в слепой траст



Избранный президент США Дональд Трамп решил не продавать свой бизнес, обосновав это тем, что такая продажа вряд ли будет возможна.

Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с Трампом его юрист Шери Диллон, пишет "Европейская правда".

"Какой бы ни была цена, она станет поводом для спекуляций о том, не является ли она политической", - заявила Диллон.

По ее словам, вместо этого будет подписано соглашение о слепом трасте, в соответствии с которым Трамп будет полностью лишен рычагов влияния на решения, принимаемые в отношении его бизнеса и активов. Руководить трастом будут сыновья миллиардера.

"По этому соглашению информирование (будущего президента Трампа) будет строго ограничено. Доступные отчеты будут включать только доходы и потери компании в целом, без детализации по отдельным бизнесам", - пояснила она.

Представитель Трампа также более подробно объяснила, почему было принято решение не продавать бизнес в целом.

"Продажа не снимет, а только обострит конфликт интересов, поскольку бренд "Трамп" является ключевым активом организации. И если президент Трамп продаст свой бренд, он должен получать роялти за его использование и не будет иметь возможности контролировать, не происходит ли его некорректное использование.

А продажа бизнеса без бренда подорвет стоимость активов. А президент Трамп не настроен разрушать компанию, которую он построил.

Кроме того, продажа всей компании вряд ли возможна в принципе", - пояснила юрист.

Она также исключила вариант продажи компании совершеннолетним детям Трампа, поскольку это потребовало бы масштабных заимствований, "и неизвестно, какие бы условия их сопровождали".

Дональд Трамп заявил, что уже отходит от управления бизнесом.

"На прошлых выходных ко мне обратились с предложением о бизнесе, девелоперском бизнесе в Дубае. Очень выгодное предложение, на 2 миллиарда долларов. И я отказался", - заявил он.

Трамп отметил, что готов управлять своим бизнесом и Белым домом одновременно, но с учетом того, чтобы в этом процессе не возник конфликт интересов, добавляет "Укринформ".

"Я действительно могу быть бизнесменом и президентом одновременно", - заявил Трамп. При этом он отметил, что в отношении своего бизнеса с его стороны будут предприняты все необходимые и возможные меры, чтобы избежать возникновения конфликта интересов.

Трамп подтвердил намерение быстро приступить к строительству стены на границе с Мексикой. Его выступление рекордно обвалило мексиканский песо



Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду 11 января, что намерен приступить к строительству стены на границе с Мексикой сразу после прихода ко власти, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", - сказал он на пресс-конференции в США, пояснив, что решением формальных вопросов по этой теме занят избранный президент США Майк Пенс.

Трамп подчеркнул, что по-прежнему намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство.

"Я не знаю, в какой форме это может быть. Это может быть в форме налога или просто выплаты",- добавил избранный президент.

При этом Трамп подчеркнул, что "любит мексиканский народ", но намерен защитить США от нелегальной иммиграции.

Мексиканская валюта ослабла до исторического минимума 22 песо за доллар сразу после начала пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

"Мексиканский песо ослаб до исторически низких 22 песо за доллар в среду, вскоре после начала пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.