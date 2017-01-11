Кандидат на пост главы Госдепа Тиллерсон заявит об опасности, исходящей от РФ, - СМИ

Бывший глава Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, собирается заявить об озабоченности Вашингтона в связи с действиями России на международной арене и обвинить Москву в игнорировании интересов Соединенных Штатов. Об этом, по данным газеты The Washington Post, Тиллерсон скажет в среду, 11 января, на слушаниях в сенате, где будет обсуждаться его кандидатура на пост главы Госдепа, пишет NEWSru.com.

В то же время, как говорится в статье, будущий госсекретарь не станет упоминать о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США, в котором Вашингтон подозревает РФ, или о новых антироссийских санкциях.

По данным WP, Тиллерсон заявит о нескольких проблемах, которые, по его мнению, должны беспокоить США: о растущей экономической и военной мощи Китая, о распространении радикального ислама, о ядерных амбициях Ирана и попытках России влиять на другие страны.

"В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, ее недавние действия игнорируют американские интересы", - по сведениям издания, заявит кандидат на пост главы Госдепа.

"Россия должна знать, что мы будем придерживаться наших обязательств и обязательств перед союзниками и что РФ должна быть привлечена к ответственности за свои действия", - приводит выдержку из речи Тиллерсона WP.

Соединенные Штаты, по мнению Рекса Тиллерсона, должны ясно осознавать, что действия России дестабилизируют соседние страны и государства на Ближнем Востоке, заявит кандидат на пост госсекретаря.

"Россия сегодня представляет опасность, но в то же время она не непредсказуема в продвижении собственных интересов. Она вторглась в Украину, в том числе захватив Крым, поддержала сирийские силы, которые грубо нарушают законы войны", - говорится в заявлении Тиллерсона.

"У наших союзников по НАТО есть основания беспокоиться в связи с подъемом России", - также скажет он.

Тиллерсон, по данным WP, обвинит администрацию уходящего президента США Барака Обамы в несостоятельности в противостоянии "российской агрессии". В то же время он выскажет мнение, что Соединенные Штаты должны изучить возможности сотрудничества с Россией, например в сфере борьбы с терроризмом, но только в том случае, если ее действия не угрожают США.

Напомним, Дональд Трамп выдвинул Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря 13 декабря. Его кандидатуру предстоит утвердить сенату Конгресса США. Ранее некоторые сенаторы высказывали озабоченность по поводу его "связей с Россией". Тиллерсон, награжденный российским орденом Дружбы, ранее активно сотрудничал с компанией "Роснефть". По данным прессы, его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным привели в итоге к заключению договоров о реализации нескольких крупных проектов. Ранее Тиллерсон выступал за частичное снятие санкций с РФ, считая их неэффективными.

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