Турция завершает строительство 911-километровой стены на границе с Сирией

Турция близка к завершению строительства 911-километровой стены на границе с Сирией, которая строится в рамках усиления мер безопасности. Об этом сообщает Turkish Minute.

Турции осталось возвести еще 28 километров забора на границе с Сирией. Ожидается, что строительство стены будет завершено в апреле 2017 года.

Стена возводится из бетонных блоков, каждый из которых весит 7 тонн. Сообщается, что стена будет третьей по величине в мире.

Турецкие чиновники заявляют, что стена строится для того, чтобы предотвратить нелегальную миграцию из Сирии в Турцию.

Напомним, министр обороны Турции Фикри Ишик заявлял, что Турция полностью завершит строительство 911-километрового забора на границе с Сирией весной 2017 года. Решение о начале строительства было принято в 2013 году.

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