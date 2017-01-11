В США Дилана Руфа приговорили к смерти за убийство афроамериканцев в церкви

В США юного убийцу-расиста Дилана Руфа приговорили к смерти за расстрел девятерых афроамериканцев в церкви Чарльстона (Южная Каролина) в 2015 году, передает Reuters.

В декабре то же жюри присяжных признало Руфа виновным по 33 федеральным обвинениям, включавшим в себя преступления ненависти, результатом которых стала смерть людей, а также покушения на убийство. Теперь присяжные определили меру наказания.

Заседание жюри продолжалось менее трех часов. Руф заслушивал приговор, глядя прямо перед собой.

В заключительной части заседания он представлял себя сам и ранее заявлял, что по-прежнему чувствует, что должен был совершить то, что сделал. Он не просил о помиловании.

В Минюсте после приговора подчеркнули, что Руф - первый в США подсудимый, которого приговорили к смертной казни за совершение преступлений, продиктованных расовой ненавистью.

17 июня 2015 года 21-летний расист Дилан Руф устроил бойню в африканской методистской епископальной церкви в городе Чарльстон. Он застрелил девятерых афроамериканцев, пришедших в церковь на занятия по изучению Библии. Убийца скрылся с места происшествия, однако позже был задержан возле города Шелби в Северной Каролине.

Преступление было совершено на почве расовой ненависти: в "манифесте", предположительно написанном Руфом до бойни, содержалась ссылка на одно из заявлений Совета консервативных граждан США, проповедующего превосходство белой расы и выступающего против иммиграции чернокожего населения в страну.

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