Родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже подали в суд на Twitter

Родственники жертв террористических актов в Брюсселе и Париже с двух американских семей подали иск против Twitter, обвиняя компанию в содействии информационной кампании террористов, сообщает BBC.

Семьи обвиняют компанию Twitter в том, что она "сознательно предоставила материальную поддержку и ресурсы "Исламскому государству" в виде онлайн-сетевой платформы и коммуникационных услуг".

Истцы утверждают, что боевики "ИГ" "использовали и полагались на интернет-платформу Twitter, в частности на её коммуникационные услуги, что является наиболее важными инструментами для облегчения и осуществления своей террористической деятельности", в том числе во время терактов в Брюсселе и Париже.

В иске говорится, что Twitter продолжает предоставлять такие ресурсы, "несмотря на получение многочисленных жалоб, широко распространенных в СМИ и другие внимание".

Сообщается, что родственники жертв хотят финансовой компенсации от Twitter, размер которой еще предстоит определить.

Ранее сообщалось, что джихадисты активно вербуют смертников через соцсети.

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