 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Среда, 11 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже подали в суд на Twitter
время публикации: 08:19
последнее обновление: 08:19
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Родственники жертв террористических актов в Брюсселе и Париже с двух американских семей подали иск против Twitter, обвиняя компанию в содействии информационной кампании террористов, сообщает BBC.

Семьи обвиняют компанию Twitter в том, что она "сознательно предоставила материальную поддержку и ресурсы "Исламскому государству" в виде онлайн-сетевой платформы и коммуникационных услуг".

Истцы утверждают, что боевики "ИГ" "использовали и полагались на интернет-платформу Twitter, в частности на её коммуникационные услуги, что является наиболее важными инструментами для облегчения и осуществления своей террористической деятельности", в том числе во время терактов в Брюсселе и Париже.

В иске говорится, что Twitter продолжает предоставлять такие ресурсы, "несмотря на получение многочисленных жалоб, широко распространенных в СМИ и другие внимание".

Сообщается, что родственники жертв хотят финансовой компенсации от Twitter, размер которой еще предстоит определить.

Ранее сообщалось, что джихадисты активно вербуют смертников через соцсети.

facebook

Cсылки по теме:

Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube создадут антитеррористическую базу данных
// NEWSru.ua // В мире // 6 декабря 2016 г.

"ИГИЛ" запустил спутниковый телеканал с отчётами об авиаударах, прогнозом погоды и лекциями об исламе
// NEWSru.ua // В мире // 26 января 2016 г.

Основатель Facebook в письме новорожденной дочке пообещал отдать 99% состояния на благотворительность
// NEWSru.ua // В мире // 2 декабря 2015 г.

Twitter заблокировал аккаунт своего основателя
// NEWSru.ua // В мире // 23 ноября 2016 г.

В Турции заблокировали Twitter и YouTube. Позже доступ к соцсети восстановили
// NEWSru.ua // В мире // 6 апреля 2015 г.

Учёные определили типы поведения убийц на Facebook
// NEWSru.ua // В мире // 5 ноября 2014 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Среда, 11 января 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017