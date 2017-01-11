Родственники жертв терактов в Брюсселе и Париже подали в суд на Twitter

Родственники жертв террористических актов в Брюсселе и Париже с двух американских семей подали иск против Twitter, обвиняя компанию в содействии информационной кампании террористов, сообщает BBC.
Семьи обвиняют компанию Twitter в том, что она "сознательно предоставила материальную поддержку и ресурсы "Исламскому государству" в виде онлайн-сетевой платформы и коммуникационных услуг".
Истцы утверждают, что боевики "ИГ" "использовали и полагались на интернет-платформу Twitter, в частности на её коммуникационные услуги, что является наиболее важными инструментами для облегчения и осуществления своей террористической деятельности", в том числе во время терактов в Брюсселе и Париже.
В иске говорится, что Twitter продолжает предоставлять такие ресурсы, "несмотря на получение многочисленных жалоб, широко распространенных в СМИ и другие внимание".
Сообщается, что родственники жертв хотят финансовой компенсации от Twitter, размер которой еще предстоит определить.
Ранее сообщалось, что джихадисты активно вербуют смертников через соцсети.
|
Cсылки по теме:
Facebook, Microsoft, Twitter и YouTube создадут антитеррористическую базу данных
// NEWSru.ua // В мире // 6 декабря 2016 г.
"ИГИЛ" запустил спутниковый телеканал с отчётами об авиаударах, прогнозом погоды и лекциями об исламе
// NEWSru.ua // В мире // 26 января 2016 г.
Основатель Facebook в письме новорожденной дочке пообещал отдать 99% состояния на благотворительность
// NEWSru.ua // В мире // 2 декабря 2015 г.
Twitter заблокировал аккаунт своего основателя
// NEWSru.ua // В мире // 23 ноября 2016 г.
В Турции заблокировали Twitter и YouTube. Позже доступ к соцсети восстановили
// NEWSru.ua // В мире // 6 апреля 2015 г.
Учёные определили типы поведения убийц на Facebook
// NEWSru.ua // В мире // 5 ноября 2014 г.