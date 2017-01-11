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NEWSru.ua // В мире // Среда, 11 января 2017 г.
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В Польшу прибыли 3 сотни американских военных
время публикации: 19:07
последнее обновление: 19:07
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Группа из примерно 300 американских военнослужащих прибыла в среду 11 января в Польшу в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе

Группа из примерно 300 американских военнослужащих прибыла в среду 11 января в Польшу в рамках одобренного НАТО плана по усилению присутствия альянса в Восточной Европе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Вылетевший из Германии самолет с военнослужащими на борту, приземлился в польском городе Познань.

Таким образом, в настоящее время на польской территории находится уже около 1,3 тыс. военных из США.

Как сообщается, скоро в Польше стартуют совместные американо-польские тактические учения.

Напомним, на днях в Польшу прибыли первые военнослужащие из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. Самолеты доставили 250 солдат в город Вроцлав. Они будут размещены в городе Жагань на западе страны. В Польше будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"). Здесь же будет находиться и штаб-квартира бригадной группы.

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Среда, 11 января 2017 г.  

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