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NEWSru.ua // В мире // Среда, 11 января 2017 г.
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Польский Сейм не может начать работу: власть и оппозиция до сих пор не договорились
время публикации: 15:05
последнее обновление: 15:16
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Представители польской власти и оппозиции до сих пор не могут разрешить парламентский кризис, что даст возможность разблокировать работу Сейма

Представители польской власти и оппозиции до сих пор не могут разрешить парламентский кризис, что даст возможность разблокировать работу Сейма.

Депутаты нижней палаты польского парламента в среду, 11 января, должны собраться на первое после праздников заседание, но его начало задерживается из-за отсутствия компромисса между сторонами, передает корреспондент Укринформа в РП.

Утром лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Гжегож Схетына предложил перенести заседание на неделю – до 18 января, и за это время попытаться решить проблемные вопросы между сторонами. РО также предложила проект резолюции по выходу из парламентского кризиса. Ею, в частности, предполагается вернуться к третьему чтению закона о бюджете на 2017 год, который, по мнению оппозиции, правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) приняла 16 декабря прошлого года вне сессионного зала с нарушением регламента, в частности за отсутствия кворума. По убеждению РО, это предложение является оптимальным вариантом на выход из патовой ситуации. В случае отсутствия консенсуса оппозиционная партия не исключает дальнейшего блокирования трибуны сессионного зала.

За перенос заседания на более поздний срок выступают и несколько других парламентских оппозиционных сил, в частности Современная (.N) и Польская крестьянская партия (PSL)

В то же время, правящая партия "Право и справедливость" настаивает на том, что голосование в колонном зале Сейма 16 декабря за закон о бюджете на этот год состоялось в соответствии с законом и не видит возможности пересмотра этого голосования.

Следовательно, в отличие от оппозиции, которая считает, что сейчас должно происходить продолжение прошлогоднего 33-го заседания Сейма, власть настаивает, что 11 января должно начаться новое, 34-е заседание нижней палаты парламента.

Заседание Сейма по графику должно было начаться в 13 часов (по киевскому времени), но по последней информации его перенесли на 15 часов. Сейчас между сторонами происходят интенсивные консультации.

Напомним, парламентский кризис в Польше возник 16 декабря прошлого года, когда маршал Сейма Марек Кухцинский исключил из работы депутата Сейма РО Михала Щербу, который выступал с трибуны, в том числе и против планов канцелярии Сейма ограничить доступ журналистов в зал заседаний парламента. За своего коллегу вступились другие оппозиционные депутаты, которые заблокировали трибуну, а впоследствии и президиум Сейма. Следовательно, маршалок Сейма распорядился продлить заседания Сейма в колонном зале, где силами депутатов PiS и нескольких депутатов других сил руками проголосован закон о бюджете на текущий год. Оппозиция признает эти голосования незаконными, поскольку в сессионном зале, по их словам, не было кворума. Кроме того, охранники парламента якобы не пускали оппозиционных депутатов в зал во время голосования.

Кризис в парламенте вызвало общественные протесты в Польше, блокирование парламента сторонниками оппозиции и многотысячные митинги в течение нескольких дней. Впрочем, перед католическим Рождеством протесты утихли, но оппозиционные депутаты на ротационной основе все время продолжали оставаться в сессионном зале, блокируя трибуну Сейма.

Маршалок Сейма Кухцинский пока отказался менять правила доступа журналистов в парламент проведения широких консультаций с представителями СМИ.

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Cсылки по теме:

Власти Польши обещают не вытаскивать оппозицию из зала заседаний силой
// NEWSru.ua // В мире // 23 декабря 2016 г.

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// NEWSru.ua // В мире // 22 декабря 2016 г.

Оппозиция в Польше требует отставки маршала Сейма. В Варшаве состоялась демонстрация в поддержку власти
// NEWSru.ua // В мире // 19 декабря 2016 г.

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