ООН: в Йемене из-за войны погибли 1400 детей

В Йемене из-за военных действий между поддерживаемыми Ираном повстанцами и коалицией во главе с Саудовской Аравией погибли около 1400 детей, еще сотни – ранены.
Об этом сообщили в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), передает DW.
"Вместо учебы дети видят смерть, войну и разрушения", - говорится в сообщении.
ЮНИСЕФ призывает участников конфликта в Йемене защитить детей и прекратить атаки на школы.
Напомним, нестабильная обстановка сохраняется в Йемене после ухода в отставку президента Али Абдаллы Салеха в 2011 году. В начале того года в стране вспыхнули массовые антиправительственные выступления с требованиями реформ. В течение года были убиты более двух тысяч йеменцев. В итоге Салех отказался от власти в обмен на судебный иммунитет. В феврале 2012 года по итогам досрочных выборов власть официально перешла от него к 66-летнему Абду Раббо Мансуру Хади.
В середине августа 2014 года в стране начались протесты хуситов, принадлежащих к шиитской секте "Заиди". Они заявляли, что отстаивают права шиитов в преимущественно суннитской стране. Через месяц протесты переросли в столкновения с силами безопасности.
Многие страны осудили переворот в Йемене, а посольства большинства иностранных государств, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии, прекратили свою работу в этой стране из-за опасений за жизнь дипломатов.
В январе 2015 года хуситы захватили столицу Йемена. Они распустили парламент и вынудили правительство и президента подать в отставку. Однако 25 января президент передумал уходить. Хади, поддержавший беспилотные авиаудары США по базам "Аль-Каиды" в Йемене, был вынужден укрыться в Адене после бегства из Саны.
В октябре 2016 года Организация Объединенных Наций представила план перемирия в Йемене.
|
Cсылки по теме:
США уничтожили 3 РЛС в Йемене в ответ на обстрел своих кораблей
// NEWSru.ua // В мире // 13 октября 2016 г.
В Йемене США уничтожили 13 террористов "Аль-Каиды"
// NEWSru.ua // В мире // 7 сентября 2016 г.
В Йемене в результате нападения смертника на военный лагерь погибли более 60 человек
// NEWSru.ua // В мире // 29 августа 2016 г.
В Йемене авиаудар попал в госпиталь "Врачей без границ" возле базы повстанцев, много жертв
// NEWSru.ua // В мире // 15 августа 2016 г.
В результате серии взрывов в Йемене погибли 15 военных
// NEWSru.ua // В мире // 12 мая 2016 г.