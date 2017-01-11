ООН: в Йемене из-за войны погибли 1400 детей

В Йемене из-за военных действий между поддерживаемыми Ираном повстанцами и коалицией во главе с Саудовской Аравией погибли около 1400 детей, еще сотни – ранены.

Об этом сообщили в детском фонде ООН (ЮНИСЕФ), передает DW.

"Вместо учебы дети видят смерть, войну и разрушения", - говорится в сообщении.

ЮНИСЕФ призывает участников конфликта в Йемене защитить детей и прекратить атаки на школы.

Напомним, нестабильная обстановка сохраняется в Йемене после ухода в отставку президента Али Абдаллы Салеха в 2011 году. В начале того года в стране вспыхнули массовые антиправительственные выступления с требованиями реформ. В течение года были убиты более двух тысяч йеменцев. В итоге Салех отказался от власти в обмен на судебный иммунитет. В феврале 2012 года по итогам досрочных выборов власть официально перешла от него к 66-летнему Абду Раббо Мансуру Хади.

В середине августа 2014 года в стране начались протесты хуситов, принадлежащих к шиитской секте "Заиди". Они заявляли, что отстаивают права шиитов в преимущественно суннитской стране. Через месяц протесты переросли в столкновения с силами безопасности.

Многие страны осудили переворот в Йемене, а посольства большинства иностранных государств, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии, прекратили свою работу в этой стране из-за опасений за жизнь дипломатов.

В январе 2015 года хуситы захватили столицу Йемена. Они распустили парламент и вынудили правительство и президента подать в отставку. Однако 25 января президент передумал уходить. Хади, поддержавший беспилотные авиаудары США по базам "Аль-Каиды" в Йемене, был вынужден укрыться в Адене после бегства из Саны.

В октябре 2016 года Организация Объединенных Наций представила план перемирия в Йемене.

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