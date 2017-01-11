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NEWSru.ua // В мире // Среда, 11 января 2017 г.
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Обама выступил с прощальной речью в Чикаго
время публикации: 07:39
последнее обновление: 07:39
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Обама выступил с прощальной речью в Чикаго

Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью перед америкацами. Чтобы произнести речь, Обама вернулся в свой родной город Чикаго. Президент высказал благодарность американскому народу, соратникам и своей семье, пишет Украинская правда.

В своей речи он отметил ядерное соглашение с Ираном и успехи в борьбе с терроризмом.

"ИГ будет уничтожено и никто, кто угрожает Америке никогда не будет в безопасности", - заявил он.

"Для меня огромная честь быть вашим главнокомандующим", - добавил Обама.

Он также высказал уверенность, что такие соперники как Россия и Китай не смогут ничего противопоставить на мировой арене, если США не будут отступать.

Напомним, 5 января, Обама на базе в Форт-Майер, штат Вирджиния, попрощался с вооруженными силами как верховный главнокомандующий. Кроме того, на сайте Белого дома представлены достижения Обамы в качестве президента США - его борьба с терроризмом и уничтожение Усамы Бин Ладена, создание системы противоракетной обороны и сдерживание агрессивных действий России. министр обороны США Эштон Картер также похвалил Обаму за умелое руководство вооруженными силами страны.

20 января Барак Обама покинет пост президента США. В этот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

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