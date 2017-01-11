Россия не имеет права на Крым, санкции останутся, - Тиллерсон

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон назвал Крым нелегально захваченной Россией территориtq. Об этом он сказал 11 января 2016 года в своей речи на слушаниях в Сенате, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Пол Сонне на своей странице в Twitter.

"Тиллерсон сказал, что Россия не имеет права на Крым. "Это было завоевание территории, которая им не принадлежала", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает журналист, кандидат на пост госсекретаря сказал, что "отсутствие жесткого и сильного ответа на завоевание Крыма было расценено лидерами России как слабость".

Тиллерсон также отметил, что после ситуации с Крымом Соединенные Штаты должны были обеспечить Украину средствами пограничного контроля и оружием, "чтобы предупредить конфликт на Востоке".

К тому же он считает необходимым сохранить санкции против России без изменений, пока не будет выработан новый стратегический подход к отношениям между Вашингтоном и Москвой.

"Важно, чтобы мы оставили статус-кво до тех пор, пока не выработаем наши будущие подходы", - сказал Тиллерсон.

По его словам, санкции будут оставаться "одним из аспектов" этих подходов.

"В случае утверждения на пост я постараюсь получить больше информации, в том числе секретной, от различных служб, чтобы выработать стратегический подход к привлечению России", - отметил кандидат на пост госсекретаря США.

Эти комментарии Тиллерсона по России идут вразрез с неоднократными высказываниями Трампа о необходимости улучшения отношений со страной-агрессором.

В то же время ранее о Тиллерсона сообщалось как о противнике санкций в отношении путинского режима и даже как о лоббисте российских нефтяников (и лично Путина) в Соединенных Штатах.

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