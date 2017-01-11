Россия не имеет права на Крым, санкции останутся, - Тиллерсон

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря Рекс Тиллерсон назвал Крым нелегально захваченной Россией территориtq. Об этом он сказал 11 января 2016 года в своей речи на слушаниях в Сенате, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Пол Сонне на своей странице в Twitter.
"Тиллерсон сказал, что Россия не имеет права на Крым. "Это было завоевание территории, которая им не принадлежала", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечает журналист, кандидат на пост госсекретаря сказал, что "отсутствие жесткого и сильного ответа на завоевание Крыма было расценено лидерами России как слабость".
Тиллерсон также отметил, что после ситуации с Крымом Соединенные Штаты должны были обеспечить Украину средствами пограничного контроля и оружием, "чтобы предупредить конфликт на Востоке".
К тому же он считает необходимым сохранить санкции против России без изменений, пока не будет выработан новый стратегический подход к отношениям между Вашингтоном и Москвой.
"Важно, чтобы мы оставили статус-кво до тех пор, пока не выработаем наши будущие подходы", - сказал Тиллерсон.
По его словам, санкции будут оставаться "одним из аспектов" этих подходов.
"В случае утверждения на пост я постараюсь получить больше информации, в том числе секретной, от различных служб, чтобы выработать стратегический подход к привлечению России", - отметил кандидат на пост госсекретаря США.
Эти комментарии Тиллерсона по России идут вразрез с неоднократными высказываниями Трампа о необходимости улучшения отношений со страной-агрессором.
В то же время ранее о Тиллерсона сообщалось как о противнике санкций в отношении путинского режима и даже как о лоббисте российских нефтяников (и лично Путина) в Соединенных Штатах.
|
Cсылки по теме:
Кандидат на пост главы Госдепа Тиллерсон заявит об опасности, исходящей от РФ, - СМИ
// NEWSru.ua // В мире // 11 января 2017 г.
Forbes оценил состояние членов кабинета Трампа
// NEWSru.ua // В мире // 23 декабря 2016 г.
Трамп назначил своими советниками президентов Uber, SpaceX і PepsiCo
// NEWSru.ua // В мире // 15 декабря 2016 г.
У Порошенко признали, что с возможным госсекретарем Трампа "будет сложно"
// NEWSru.ua // Украина // 14 декабря 2016 г.
Трамп номинирует противника санкций Тиллерсона на пост госсекретаря США, но он может быть отклонён Сенатом
// NEWSru.ua // В мире // 13 декабря 2016 г.