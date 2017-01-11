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NEWSru.ua // В мире // Среда, 11 января 2017 г.
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Брата и племянника Пан Ги Муна обвинили в попытке подкупа
время публикации: 13:10
последнее обновление: 15:15
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В США брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна предъявили обвинения в попытке дать взятку чиновнику ближневосточной страны, чтобы уговорить его приобрести комплекс зданий за государственные деньги

В США брату и племяннику бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна предъявили обвинения в попытке дать взятку чиновнику ближневосточной страны, чтобы уговорить его приобрести комплекс зданий за государственные деньги.

Племянник Пан Ги Муна был арестован и позже вышел под залог в 250 тысяч долларов. Его отца (брата экс-генсека ООН) власти арестовывать не стали.

Как сообщает Русская служба ВВС, в прокуратуре утверждают, что в начале 2013 года южнокорейская строительная фирма Keangnam, в которой брат генсека Пан Ги Сан был менеджером, для покрытия долгов решила продать строительные комплекс Landmark 72 во Вьетнаме.

В 39-страничном обвинительном заключении говорится, что Пан Ги Сан и его сын, агент по недвижимости в нью-йоркском Манхэттене, рассчитывали получить многомиллионную комиссию со сделки о продаже на сумму до 800 млн долларов.

Сообщается, что фигуранты дела заплатили миллионы долларов в качестве взяток и пытались воспользоваться влиянием своей семьи, чтобы убедить чиновника организовать покупку комплекса на деньги государственного фонда благосостояния.

Ранее в Германии начался суд над чиновниками, которых подозревают в получении взяток от украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Обвиняемым грозит до десяти лет заключения.

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