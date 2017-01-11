Американский блогер потратил девять часов, чтобы достичь дна таблицы Excel

Американский блогер Хантер Хоббс решил узнать, где находится дно таблицы Excel. Ролик о том, как он развлекал себя во время этого занятия, парень опубликовал в YouTube.

Чтобы выдержать этот марафон Хоббс пил энергетические напитки, слушал музыку, лопал пиццу. В общей сложности у него ушло более девяти часов на достижение границы. Как оказалось, таблица ограничена 1 048 576 строками.

По признанию блогера, выяснять, какая строчка в Excel последняя, - "самый тупой вызов" в его жизни, однако кто-то все-таки должен был это сделать.

Отметим, что ресурс Gizmodo так поразился усидчивости парня, что назвал Хоббса "настоящим героем".

Microsoft Excel (полное название Microsoft Office Excel) - программа для работы с электронными таблицами, созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac OS. Программа входит в состав офисного пакета Microsoft Office. Excel - программируемый табличный калькулятор. Все расчеты в Excel выполняют формулы. Так как программа работает на основе расчетов с плавающей запятой, статистическая точность Excel подвергается критике.

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