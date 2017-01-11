В Британии создали домашний 3D-принтер для лекарств

Развитие технологии 3D-печати может позволить пациентам создавать у себя дома лекарства, выписанные им по рецепту. На конференции Dubai Health Forum компания FabRx из Великобритании, которая занимается разработкой этой технологии в фармацевтической сфере, представила на форуме новые разработки, передает РИА "Новости".

"Наша идея - привнести эту технологию в госпитали, клиники и дома. Пациенты смогут "напечатать" правильную дозировку или комбинации лекарств сами. При правильном использовании этот метод будет дешевле и быстрей для пациентов. Госпитали в данный момент не производят медикаменты, но это может измениться, и медицинские центры смогут запустить собственный производственный процесс", - сказал представитель компании Альваро Гоянес.

Речь идёт о лечении хронических заболеваний. Специалисты из управления Дубая по делам здравоохранения (Dubai Health Authority) уверены, что смогут скоро внедрить эту технологию в домах пациентов.

По их мнению, это позволит сократить расходы на дорогостоящие лекарства, например, от рака.

Фармацевтам придется определять точную дозировку для каждой заготовки, которая будет использоваться для печати партий таблеток. Заготовки будут продаваться госпиталям, чтобы они печатали лекарства на собственном оборудовании. Это снизит риск изготовления поддельных препаратов, считают разработчики.

Эти технологии уже были протестированы на животных, однако создателям понадобится ещё около двух лет, чтобы получить одобрение со стороны регуляторов.

3D-печать медикаментов на дому будет строго контролироваться, а доступ к аппаратуре, используемой для печати, будет возможен с помощью специальных кодов.

Напомним, в Украине первую фабрику 3D-печати запустили в 2016 году.

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