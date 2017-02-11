СМИ: Россия раздумывает над выдачей Сноудена США

Американская разведка располагает информацией о том, что Россия рассматривает возможность передачи экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена на родину в качестве "подарка" президенту Дональду Трампу, сообщает телеканал NBC.

Высокопоставленный источник заявил телеканалу, что данная информация основана на секретных докладах о "разговорах русских". Другой собеседник NBC уточнил, что сведения об обсуждении возможной экстрадиции Сноудена были собраны уже после инаугурации Трампа.

Один из адвокатов Сноудена Бен Уизнер заявил на это телеканалу, что о подобных планах российских властей ему ничего неизвестно.

"Команда Сноудена не получала подобных сигналов, и у нас нет ни единой причины волноваться по этому поводу", - подчеркнул Уизнер.

Позднее на сообщение NBC отреагировал и сам Сноуден на своей странице в Twitter: "Наконец-то: неоспоримое доказательство того, что я никогда не работал на русскую разведку. Ни одна страна не торгует шпионами, поскольку остальные шпионы сразу поймут - они следующие".

Ранее бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл выступил с заявлением, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США Сноудена.

Адвокат экс-сотрудника АНБ Анатолий Кучерена на это заявил, что считает невозможной выдачу США своего клиента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же назвала озвученное Мореллом предположение "идеологией предательства". "Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", - заявила Захарова.

Ранее российские власти продлили бывшему сотруднику американских спецслужб вид на жительство в РФ еще на два года.

Cсылки по теме: