Премьер Польши госпитализирована после ДТП в Освенциме

Премьер-министр Польши Беата Шидло пострадала в результате ДТП в городе Освенциме в пятницу вечером, 10 февраля, передает Reuters. Глава правительства страны получила ушибы и была госпитализирована.

Сообщается, что автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, врезался в одну из машин правительственного кортежа. Он врезался во второй автомобиль колонны, в котором находилась Шидло. В результате ее автомобиль съехал на обочину.

Как заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак на пресс-конференции, Шидло чувствует себя "вполне хорошо" после ДТП, сообщает "Укринформ".

"Госпожа премьер сообщила, что чувствует себя неплохо, самочувствие хорошее. Мы все надеемся, что она очень быстро вернется к своим обязанностям", - заявил Блащак.

Он добавил, что начальнику охрану главы правительства успешно проведена операция, а водителя премьера, который также был госпитализирован, уже выписаны из лечебного учреждения.

Говоря о деталях ДТП, Блащак отметил, что водитель премьера - квалифицированный работник Бюро охраны правительства (BOR), автомобиль главы правительства был новым, 2016 года выпуска, он оборудован для перевозки первых лиц.

По его словам, с учетом последствий этой аварии МВД подготовит изменения в функционировании BOR. Они будут касаться как действий в чрезвычайных ситуациях, так и требований к парку автомобилей, которые обслуживают первых лиц государства.

Заместитель главы МВД Ярослав Зелинский уточнил, что изменения будут включать увеличение количества функционеров BOR, расширение их полномочий в Польше и сужение - за рубежом. Планируется также изменить название структуры, например на Национальную службу охраны.

По его словам, в BOR в этом году должно быть принято не менее 300 человек.

Как информировало агентство, когда правительственный кортеж ехал по Освенциму, 21-летний водитель автомобиля Fiat Cinquecento пропустил первый автомобиль кортежа и, поворачивая налево, въехал во второй, в котором находилась премьер-министр. Пытаясь избежать ДТП, водитель премьерского автомобиля резко вывернул руль, вследствие чего машина врезалась в дерево.

Напомним, 21 ноября 2016 года кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в дорожно-транспортное происшествие в Израиле на пути из Тель-Авива в Иерусалим.

Cсылки по теме: