 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Суббота, 11 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Премьер Польши госпитализирована после ДТП в Освенциме
время публикации: 20:40
последнее обновление: 20:44
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Премьер Польши госпитализирована после ДТП в Освенциме

Премьер-министр Польши Беата Шидло пострадала в результате ДТП в городе Освенциме в пятницу вечером, 10 февраля, передает Reuters. Глава правительства страны получила ушибы и была госпитализирована.

Сообщается, что автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, врезался в одну из машин правительственного кортежа. Он врезался во второй автомобиль колонны, в котором находилась Шидло. В результате ее автомобиль съехал на обочину.

Как заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак на пресс-конференции, Шидло чувствует себя "вполне хорошо" после ДТП, сообщает "Укринформ".

"Госпожа премьер сообщила, что чувствует себя неплохо, самочувствие хорошее. Мы все надеемся, что она очень быстро вернется к своим обязанностям", - заявил Блащак.

Он добавил, что начальнику охрану главы правительства успешно проведена операция, а водителя премьера, который также был госпитализирован, уже выписаны из лечебного учреждения.

Говоря о деталях ДТП, Блащак отметил, что водитель премьера - квалифицированный работник Бюро охраны правительства (BOR), автомобиль главы правительства был новым, 2016 года выпуска, он оборудован для перевозки первых лиц.

По его словам, с учетом последствий этой аварии МВД подготовит изменения в функционировании BOR. Они будут касаться как действий в чрезвычайных ситуациях, так и требований к парку автомобилей, которые обслуживают первых лиц государства.

Заместитель главы МВД Ярослав Зелинский уточнил, что изменения будут включать увеличение количества функционеров BOR, расширение их полномочий в Польше и сужение - за рубежом. Планируется также изменить название структуры, например на Национальную службу охраны.

По его словам, в BOR в этом году должно быть принято не менее 300 человек.

Как информировало агентство, когда правительственный кортеж ехал по Освенциму, 21-летний водитель автомобиля Fiat Cinquecento пропустил первый автомобиль кортежа и, поворачивая налево, въехал во второй, в котором находилась премьер-министр. Пытаясь избежать ДТП, водитель премьерского автомобиля резко вывернул руль, вследствие чего машина врезалась в дерево.

Напомним, 21 ноября 2016 года кортеж премьер-министра Польши Беаты Шидло попал в дорожно-транспортное происшествие в Израиле на пути из Тель-Авива в Иерусалим.

facebook

Cсылки по теме:

Польская оппозиция не исключает досрочных выборов
// NEWSru.ua // В мире // 17 декабря 2016 г.

В Варшаве Качиньского заблокировали в здании парламента, полиция применила слезоточивый газ
// NEWSru.ua // В мире // 17 декабря 2016 г.

Кортеж премьер-министра Польши попал в ДТП, есть пострадавшие
// NEWSru.ua // В мире // 22 ноября 2016 г.

В Кракове перезахоронили экс-президента Польши и его супругу
// NEWSru.ua // В мире // 19 ноября 2016 г.

В Польше снизили пенсионный возраст
// NEWSru.ua // Экономика // 17 ноября 2016 г.

Польша увеличит армию на 8 тысяч военнослужащих
// NEWSru.ua // В мире // 16 ноября 2016 г.

Польша отмечает 98-ю годовщину независимости
// NEWSru.ua // В мире // 11 ноября 2016 г.

Польский министр назвал противников запрета абортов маргиналами
// NEWSru.ua // В мире // 5 октября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 20:57
 В Луганской области исчезли украинские разведчики
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 11 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 20:57

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017