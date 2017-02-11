 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Суббота, 11 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Администрация Трампа подготовит новый вариант указа об ограничении въезда в США
время публикации: 15:07
последнее обновление: 15:23
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Администрация Трампа подготовит новый вариант указа об ограничении въезда в США
На этот раз администрация выберет формулировки, которые не должны вызвать раздражения у судов

Президент США Дональд Трамп может уже на следующей неделе подготовить новый вариант указа с целью ограничить въезд в США граждан ряда мусульманских стран.

The Washington Post утверждает, что Трамп может сформулировать новую инициативу уже в понедельник или вторник (13-14 февраля).

На этот раз администрация выберет формулировки, которые не должны вызвать раздражения у судов, заявил он. Президент в этой связи пояснил, что верит в возможность добиться через суд возобновления действия его прежнего указа. Однако такой вариант займет много времени: противникам Трамп уже обещал "встретиться в суде", имея в виду Верховный суд США.

Именно поэтому президент раздумывает, как составить новый указ так, чтобы его форма не вызвала нареканий у судебных властей.

"Увы, формальные процедуры занимают много времени, но в итоге мы победим. Кроме того, у нас есть много иных вариантов. В частности, можно просто-напросто составить текст нового указа", - заявил Трамп.

Ранее на этой неделе апелляционный суд поддержал запрет исполнения указа президента США об отказе на въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением. Министерство юстиции сообщило, что намерено оспаривать решение.

Указ президента США "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ приостановил прием беженцев: из Сирии - на неопределенный срок, из других стран - на 120 дней. Также на 90 дней был запрещен въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность". Это семь государств: Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру.

Судья из Сиэтла Джеймс Робарт при рассмотрении иска властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленного против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Ведомства, ответственные за выдачу виз и пограничный контроль, сообщили, что граждане упомянутых в указе Трампа стран имеют право въехать в США при наличии действительной визы.

facebook

Cсылки по теме:

Апелляционный суд отказался возобновлять действие иммиграционного указа президента США
// NEWSru.ua // В мире // 10 февраля 2017 г.

Федеральный суд США отказал Трампу в апелляции о приостановке миграционного указа
// NEWSru.ua // В мире // 5 февраля 2017 г.

Трамп назвал решение "так называемого судьи", отменившего его миграционный указ, смехотворным
// NEWSru.ua // В мире // 4 февраля 2017 г.

Суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа, из-за которого США аннулировали уже более 100 тысяч виз
// NEWSru.ua // В мире // 3 февраля 2017 г.

Белый дом разрешил въезд в США всем обладателям "грин-карт"
// NEWSru.ua // В мире // 2 февраля 2017 г.

Обама поддержал митинги против миграционного указа Трампа
// NEWSru.ua // В мире // 31 января 2017 г.

Трамп уволил и.о. генпрокурора США за критику его миграционного указа
// NEWSru.ua // В мире // 31 января 2017 г.




]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Суббота, 11 февраля 2017 г.  
Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017