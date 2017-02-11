Администрация Трампа подготовит новый вариант указа об ограничении въезда в США

Президент США Дональд Трамп может уже на следующей неделе подготовить новый вариант указа с целью ограничить въезд в США граждан ряда мусульманских стран.

The Washington Post утверждает, что Трамп может сформулировать новую инициативу уже в понедельник или вторник (13-14 февраля).

На этот раз администрация выберет формулировки, которые не должны вызвать раздражения у судов, заявил он. Президент в этой связи пояснил, что верит в возможность добиться через суд возобновления действия его прежнего указа. Однако такой вариант займет много времени: противникам Трамп уже обещал "встретиться в суде", имея в виду Верховный суд США.

Именно поэтому президент раздумывает, как составить новый указ так, чтобы его форма не вызвала нареканий у судебных властей.

"Увы, формальные процедуры занимают много времени, но в итоге мы победим. Кроме того, у нас есть много иных вариантов. В частности, можно просто-напросто составить текст нового указа", - заявил Трамп.

Ранее на этой неделе апелляционный суд поддержал запрет исполнения указа президента США об отказе на въезд в страну гражданам семи государств с преимущественно мусульманским населением. Министерство юстиции сообщило, что намерено оспаривать решение.

Указ президента США "О защите страны от въезда иностранных террористов" был подписан 27 января и стал самым резонансным решением за первые дни работы новой администрации. Документ приостановил прием беженцев: из Сирии - на неопределенный срок, из других стран - на 120 дней. Также на 90 дней был запрещен въезд гражданам стран, вызывающих "особую озабоченность". Это семь государств: Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Указ Трампа вызвал бурю протестов в США и по всему миру.

Судья из Сиэтла Джеймс Робарт при рассмотрении иска властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленного против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Ведомства, ответственные за выдачу виз и пограничный контроль, сообщили, что граждане упомянутых в указе Трампа стран имеют право въехать в США при наличии действительной визы.

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