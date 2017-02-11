В США требуют расследовать намеки советника Трампа о смягчении санкций в отношении РФ

Скандал вокруг переговоров советника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна с российским послом в США Сергеем Кисляком выходит на новый виток: ряд конгрессменов требуют расследовать намеки советника о смягчении санкций в отношении России. Как передает The Washington Post, у самого Флинна состоялся телефонный разговор с вице-президентом Майком Пенсом - он стал самым высокопоставленным представителем администрации, который опровергал факт подобных разговоров.

Разговор (или разговоры) между Флинном и Кисляком проходили в конце декабря 2016 года, когда Барак Обама ввел очередные санкции в адрес РФ из-за вмешательства российских хакеров в американские выборы. Информация о содержании контактов поступает неоднозначная: в США заявляют, что они могли обсуждать санкции, хотя Флинн этого и не помнит. В Кремле заявляют, что СМИ неверно сообщают о содержании разговоров, и санкции не обсуждались.

Провести расследование потребовали сенаторы-демократы Эд Мерки и Крис Мерфи. Агентство АР указывает, что так как разговор проходил до инаугурации Трампа, Флинн выступал как частное лицо и по закону не имел права обсуждать решения руководства с официальным представителем иностранного государства.

Конгрессмен-демократ Адам Чифф, член комитета палаты представителей по вопросам разведки, заявил, что если подозрения в отношении Флинна подтвердятся, он должен оставить свой пост: "Если нынешний советник по нацбезопасности недооценивает интересы национальной безопасности Соединенных Штатов, он не подходит для этой должности".

Впервые о пяти телефонных разговорах Флинна и Кисляка сообщило агентство Reuters. Отмечалось, что контакты состоялись 29 декабря - в день, когда администрация Барака Обамы объявила о введении новых санкций против РФ, обвинив Москву во вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в ноябре 2016 года. Источники WP сообщили изданию о неоднократных контактах. А также о том, что во время этих бесед Флинн подал Кремлю сигнал, что Москва может рассчитывать на смягчение ограничительных мер, введенных предыдущей администрацией, после прихода к власти нового главы США. Флинн призывал Москву не слишком остро реагировать на новые санкции, введенные Обамой, давая понять, что обе стороны смогут пересмотреть этот вопрос.

Источники утверждают, что как минимум один из разговоров произошел непосредственно в период между объявлением Обамой о высылке российских дипломатов и ответным заявлением президента РФ Владимира Путина. Он решил не принимать немедленных зеркальных мер. Трамп тогда назвал это "отличным ходом" умного человека.

Вице-президент США Майк Пенс в январе заявил в интервью CBS News, что говорил на этот счет с Флинном. "Ничего, что связано с решением США по поводу высылки российских дипломатов или введения санкций против России, они не обсуждали", - заверил он журналистов.

На этой неделе Белый дом прояснил позицию Трампа по антироссийским санкциям: никакой отмены до возврата Крыма Украине, заявил официальный представитель Белого дома, пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер. Его заявление прозвучало на фоне шага американских сенаторов, которые внесли на рассмотрение законопроект, препятствующий любым единоличным решениям президента об отмене санкций против РФ.

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