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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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Командующий ВВС Литвы, который хотел отремонтировать вертолёты в РФ, уволен
время публикации: 18:51
последнее обновление: 18:51
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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис принял решение освободить командующего Военно-воздушными силами страны, полковника Аудронюса Навицкаса из-за намерения ремонтировать военные вертолеты в России. Об этом пишет Delfi.

Соответствующее решение было принято министром после завершения служебного расследования, в начале которого командующего ВВС отстранили от выполнения обязанностей несколько месяцев назад.

Следовательно, решением министра полковник внесен во временный резерв персонала литовской армии, ему грозит отправка в запас.

Теперь, по закону, если в течение двух месяцев ему будет предложена должность в армии, которая бы соответствовала его квалификации и званию Навицкас будет отправлен в запас.

Издание напоминает, что министерство обороны Литвы с ноября прошлого года расследовало намерения ремонтировать в России два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения.

"Имеющиеся материалы свидетельствуют, что решение о ремонте вертолетов и выделения для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет производиться на территории России или у поставщиков этой страны.

Полковник Навицкас, находясь на высшей должности ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны от 9 февраля 2016 года – не ремонтировать военные вертолеты в России.

Национальная безопасность не согласуется с вольной трактовкой политических установок", – подчеркнул министр обороны Кароблис, обосновывая решение.

Издание напоминает, что "зеленый свет" ремонта вертолетов "Ми-8Т"в России в прошлом году дала комиссия по конкурсным закупкам во главе с представителем министерства обороны, главного командующего ВВС и главы Департамента вооружений и систем управления Минобороны. Процесс был остановлен в ноябре.

Как утверждал МИД Литвы, ремонт вертолетов в России пошел бы вразрез с решениями Евросоюза (ЕС) о санкциях против Москвы и с внешней политикой Литвы.

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