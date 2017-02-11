СМИ: часть компромата на Трампа подтвердилась

Телеканал CNN заявил 10 февраля, ссылаясь на многочисленные анонимные источники в правоохранительных органах и разведке, что спецслужбы США частично подтвердили содержание скандального доклада о президенте США Дональде Трампе.

Отмечается, что Белый дом вновь категорически опроверг эти утверждения.

По информации телеканала, речь идет не о подтверждении "скандальных обвинений" в адрес Трампа, а о перехваченных спецслужбами "разговорах российских граждан", которые якобы подтверждают факт некоторых встреч, упомянутых в докладе.

CNN утверждает: американской разведке удалось подтвердить факт того, что россияне, упомянутые в докладе, действительно общались друг с другом. Однако доказать, что они обсуждали именно Трампа не получилось.

При этом неназванные россияне якобы "участвовали в сборе информации, вредной для Хиллари Клинтон и помогающей Дональду Трампу", утверждают источники.

По их данным, американские спецслужбы так и не пришли к выводу, есть ли у России компромат на Трампа, как утверждается в докладе.

CNN не приводит никаких имен источников и фигурантов доклада, а также каких-либо доказательств информации.

Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер вновь категорически опроверг обвинения в адрес Трампа.

"Фейковые новости телеканала CNN по-прежнему вызывают у нас отвращение", − заявил Спайсер.

Представители ФБР, минюста США, ЦРУ и офиса директора национальной разведки от комментариев отказались.

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