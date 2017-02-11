В давке на футбольном стадионе в Анголе погибли 17 человек

|
По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения в результате давки на футбольном стадионе в городе Уиге на севере Анголы в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинского сотрудника.
"Некоторые люди должны были идти по другим людям. Всего пострадали 76 человек, из которых 17 умерли. Пять раненых находятся в тяжелом состоянии", - заявил глава местной больницы Эрнесто Луис.
Отмечается, что давка произошла, когда сотни болельщиков пытались пройти на стадион перед началом матча между местными командами. Многие люди упали и были затоптаны.
Отметим, ранее в столице Анголы на стадионе, где проходила церковная служба, возникла давка. В результате десять человек погибли, около 120 получили травмы.
|
Cсылки по теме:
В Индии 20 паломников погибли в давке на религиозном фестивале
// NEWSru.ua // В мире // 14 июля 2015 г.
В Шанхае в результате давки во время празднования Нового года погибли по меньшей мере 36 человек
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2015 г.
Праздник богини Кали в Индии закончился трагедией: в массовой давке погибли 115 человек
// NEWSru.ua // В мире // 13 октября 2013 г.
Ещё одна новогодняя трагедия на стадионе в Африке: 10 человек погибли в Анголе. В Кот-д'Ивуаре объявлен траур
// NEWSru.ua // В мире // 2 января 2013 г.
В давке у стадиона в Кот-д’Ивуаре погибли 60 человек, около 200 получили ранения
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2013 г.