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NEWSru.ua // В мире // Суббота, 11 февраля 2017 г.
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В давке на футбольном стадионе в Анголе погибли 17 человек
время публикации: 12:49
последнее обновление: 12:56
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В давке на футбольном стадионе в Анголе погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли и десятки получили ранения в результате давки на футбольном стадионе в городе Уиге на севере Анголы в пятницу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на медицинского сотрудника.

"Некоторые люди должны были идти по другим людям. Всего пострадали 76 человек, из которых 17 умерли. Пять раненых находятся в тяжелом состоянии", - заявил глава местной больницы Эрнесто Луис.

Отмечается, что давка произошла, когда сотни болельщиков пытались пройти на стадион перед началом матча между местными командами. Многие люди упали и были затоптаны.

Отметим, ранее в столице Анголы на стадионе, где проходила церковная служба, возникла давка. В результате десять человек погибли, около 120 получили травмы.

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Суббота, 11 февраля 2017 г.  

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