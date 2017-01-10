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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 10 января 2017 г.
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В Кабуле у здания парламента Афганистана прогремели взрывы, есть жертвы
время публикации: 15:32
последнее обновление: 16:44
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В Кабуле у здания парламента Афганистана прогремели взрывы, есть жертвы

В Кабуле сегодня прогремели два взрыва у здания парламента Афганистана.

Об этом во вторник 10 января говорится в сообщении Reuters.

Как сообщается, террорист-смертник взорвал себя у здания парламента Афганистана. Отмечается, что нападение произошло сразу после того, как в этом же месте был взорван автомобиль, что свидетельствует о скоординированной операции.

"Афганские талибы взяли на себя ответственность за взрывы возле парламента в Кабуле во вторник, в результате которых убиты или ранены десятки людей", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению террористов, в результате взрывов в Кабуле пострадали 70 человек. Вместе с тем, полиция не подтверждает эту информацию, отмечает "РБК-Украина".

Как сообщает издание The Independent, по предварительным оценкам, число жертв двух взрывов в Кабуле составляет более 50 человек.

Как сообщается, взрывы произошли в людном месте во второй половине дня в час пик, когла люди возвращались домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Афганистана Кабуле взорвалась бомба у дороги, в результате чего ранения получили три человека.

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