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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 10 января 2017 г.
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Теракт в афганском Кандагаре: 9 жертв, среди 16 раненых – губернатор провинции и посол ОАЭ
время публикации: 21:43
последнее обновление: 21:44
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В результате взрывов в афганской провинции Кандагар погибли по меньшей мере 9 человек, еще 16 человек получили ранения, среди которых посол ОАЭ и губернатор провинции

В результате взрывов в афганской провинции Кандагар погибли по меньшей мере 9 человек, еще 16 человек получили ранения, среди которых посол ОАЭ и губернатор провинции.

Об этом сообщает Tolonews, передает "Европейская правда".

Взрыв произошел во время встречи высокого уровня в гостевом доме.

Пресс-секретарь губернатора провинции Самим Хполвак, который также пострадал, сообщил, что посол ОАЭ, еще один представитель посольства, губернатора Кандагара Хамаюн Азизи были ранены в результате взрыва.

По его словам, четыре охранника посла были убиты.

Как сообщил изданию источник, губернатор провинции, который был ранен в результате взрывов, находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Напомним, что 10 января возле зданий парламента Афганистана в Кабуле прогремели один за другим два взрыва. От двойного теракта погибли по меньшей мере 33 человека, еще более 70 человек получили ранения.

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