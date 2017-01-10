Американские сенаторы представили законопроект с новыми санкциями против РФ

Группа американских сенаторов заявила во вторник 10 января о внесении законопроекта "Акт противодействия боевым действиям России - 2017", который ужесточает санкции против Российской Федерации и закрепляет уже существующие ограничения на законодательном уровне.

Об этом они заявили во время пресс-конференции в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Это детальный законопроект, который вводит еще большие санкции против России за ее деятельность против интересов США", - заметил по этому поводу сенатор Бен Кардин, главный инициатор проекта закона.

Он подчеркнул, что Россия атаковала США в кибер-пространстве, и в этом сомнений больше нет. При этом законодатель напомнил, что в докладе американских спецслужб было четко указано, что за хакерскими нападениями на американские политические учреждения стоял лично президент РФ Владимир Путин.

Представленный документ имеет целью "послать четкий месседж", что не только демократы, но и ключевые республиканские сенаторы продолжают настаивать на наказании России за ее агрессивное поведение. Проект закона также подчеркивает другое отношение американского политикума в разрез желанию избранного президента Дональда Трампа сблизиться в отношениях с Кремлем.

Новые санкции будут вводить запрет на выдачу виз и замораживание активов тех, кто подрывает кибербезопасность государственной или частной инфраструктуры и демократических институтов США. Ограничения могут также охватить соглашения с российским оборонным и разведывательным секторами, "потенциально усложняя для банков ведение бизнеса с российскими военными и шпионскими агентствами".

Кроме того, законопроект закрепляет санкции администрации Барака Обамы против России, введенные в ответ на вмешательство РФ в выборы и ее попытку аннексии украинского Крыма в 2014 году. Документ также будет запрещать любые действия, которые подразумевают признание российского суверенитета над Крымом.

Ранее сегодня сообщалось, что в Сенате США готовится законопроект по новым санкциям против России в ответ на хакерские атаки и военную агрессию в Украине и Сирии. В разработке документа принимают участие несколько сенаторов от демократов и республиканцев. Согласно данным Reuters, законопроект призван заморозить активы и запретить выдачу виз людям, "которые участвуют в значимых мероприятиях, подрывающих кибербезопасность государственной, или частной инфраструктуры и демократических институтов". Так, документ заморозит 20 млн долларов американских инвестиций в развитие нефтяных и газовых ресурсов России.

Также планируется вводить санкции против людей, работающих в российском оборонно-разведывательном секторе, которые могут убедить международные компании сотрудничать с Россией. Законопроект также устанавливает новые санкции по вопросам Украины и Сирии.

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