Российский маньяк-милиционер, отбывающий наказание за убийства 22 женщин, взял на себя ещё 59 жертв

В Иркутской области (Российская Федерация) продолжается расследование преступлений, совершенных маньяком из МВД из Ангарска Михаилом Попковым. В течение многих лет страж порядка насиловал и убивал женщин. Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за два десятка убийств и покушений.
Однако потом осужденный взял на себя вчетверо большее число жертв, передает NEWSru.com.
На сегодняшний день Попков признался в 60 убийствах, совершенных в период с 1992 по 2007 год. Причем в это число не вошли преступления, за которые он был осужден 14 января 2015 года, пишет "Восточно-Сибирская правда".
В конце декабря 2016 года судья продлил Попкову срок содержания под стражей до 29 апреля 2017 года.
Если верить показаниям Попкова, то он является едва ли не самым страшным маньяком-убийцей в криминальной истории России. По количеству жертв он, возможно, превзошел "советского Джека-Потрошителя" Андрея Чикатило. О своем сходстве с ним Попков говорит с удовольствием, хвастаясь перед сокамерниками, что его уголовное дело такое же "пухлое", как у Чикатило (оно насчитывает более 300 томов).
Попков безостановочно пишет ходатайства, сообщая все новые криминальные эпизоды. Из-за этого и откладывается его отправка в колонию особого режима.
В декабре 2015 года, при очередном продлении срока содержания под стражей, Попкову инкриминировалось 38 новых преступных эпизодов. Но на сегодняшний день в обвинение вошло уже 47 убийств. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, сам Попков в рамках нового расследования дал признательные показания по 59 убийствам.
Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Его задержали в 2012 году во Владивостоке.
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