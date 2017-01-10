В Колумбии обрушился подвесной мост – погибли 11 человек

В колумбийском городе Вильявисенсио, расположенном в центральной части страны, обрушился подвесной мост. По меньшей мере 11 человек погибли, еще 13 пострадали, сообщает мексиканский портал Informador со ссылкой на данные местных властей.

Портал передает, что ЧП произошло накануне утром, 9 января, приблизительно около 10:30 по местному времени в вереде (наименьшая административно-территориальная единица в Колумбии) Эль Кармен. По данным Blu Radio, обрушился подвесной мост высотой 10-15 метров.

Первоначально сообщалось о гибели семи человек. Однако позднее число жертв увеличилось. Это произошло после того, как еще четверо пострадавших скончались в больнице.

"По информации, которой мы обладаем, погибли 11 человек", - заявил директор государственной национальной службы по управлению рисками катастроф Колумбии Карлос Иван Маркес, передает NEWSru.com.

Секретарь правительства города Вильявисенсио Илтон Александр Гутьеррес уточнил, что среди погибших есть дети, в том числе полуторагодовалый ребенок, находившийся в момент происшествия на руках у матери. В связи с трагедией в городе объявлен двухдневный траур.

Напомним, в ноябре 2016 года в Колумбии разбился самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе".

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