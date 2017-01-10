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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 10 января 2017 г.
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Беларусия ввела пятидневный "безвиз" для граждан ЕС и США
время публикации: 06:57
последнее обновление: 06:57
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда для граждан 80 государств, среди которых США и страны ЕС, на срок не более 5 суток

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда для граждан 80 государств, среди которых США и страны ЕС, на срок не более 5 суток. Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Отмечается, что документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки.

"Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или другой документ, который его заменяет, для выезда за границу, денежные средства, медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, что действует в Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Сообщается, что установленный порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, которые прибывают в Беларусь авиарейсами из России, а также намерены осуществить вылет в аэропорты России.

МИД Беларуси опубликовало в своем Twitter весь список стран, в отношении которых введен пятидневный безвизовый режим.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Напомним, с 1 января 2017 года украинцы могут въезжать в Беларусь исключительно по загранпаспортам.

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