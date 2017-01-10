Партия ПАРНАС подала иск об отмене результатов выборов в Госдуму РФ

Российская "Партия народной свободы" (ПАРНАС) обратилась в Верховный суд России с иском к Центральной избирательной комиссии об отмене результатов выборов в Госдуму, состоявшихся 18 сентября 2016 года.
Об этом во вторник 10 января сообщается на сайте партии.
"Партия народной свободы" в понедельник обратилась в Верховный суд России с административным иском к Центральной избирательной комиссии об отмене результатов выборов в Государственную Думу, прошедших 18 сентября 2016 года. Основанием в партии назвали то, что Центризбирком не проверил жалобы о нарушениях, а также не рассмотрел вопрос о повторном подсчете голосов в тех регионах, в которых, как заявили в ПАРНАС, достоверность итогов выборов ставилась под сомнение.
В числе таких регионов называется Санкт-Петербург, Саратов, Челябинская область, Дагестан и Башкирия. Эти нарушения не позволили определить реальную волю избирателей на прошедших выборах, считают в партии.
ПАРНАС намерена требовать от ЦИК документы, связанные с установлением результатов голосования, а также добиваться допросов членов самой комиссии.
По итогам выборов в Госдуму "Единая Россия" получила конституционное большинство – 343 мандата. Иск об отмене результатов голосования ранее также подавала партия "Яблоко", однако Верховный суд РФ отклонил заявление.
Как сообщалось, 15 августа 2016 года кандидаты в депутаты Госдумы РФ от партии ПАРНАС в Краснодарском крае обратились в украинское консульство за транзитной визой, чтобы иметь возможность попасть в оккупированный Крым для агитации. В МИД Украины такого разрешения им не дали.
Напомним, в Парламентской ассамблее Совета Европы не признают результаты выборов в Госдуму РФ в оккупированном Крыму и считают, что они бросают тень на легитимность всего парламента РФ.
19 сентября МИД Украины призвал международных партнеров не признавать результаты выборов в Госдуму РФ в части голосования на территории временно оккупированного Крымского полуострова.
О непризнании российских выборов в Крыму уже заявили США, Япония, Румыния, Дания, Эстония, Литва, Германия Швеция, Франция, Великобритания, Канада, Польша и Турция. Список лиц, причастных к организации и проведению выборов 18 сентября в Госдуму в аннексированном Крыму, украинская сторона передаст всем своим международным партнерам для включения в санкционные списки.
20 сентября Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы в Государственную Думу РФ и соответственно ее новоизбранный, 7-й состав из-за проведения голосования во временно оккупированных Крыму и Севастополе.
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