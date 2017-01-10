Пакистан провёл первый запуск подводной баллистической ракеты

Пакистан провел успешный запуск своей первой подводной крылатой ракеты. Об этом 9 января BBC News сообщило со ссылкой на представителей Минобороны страны.

По словам военных, была запущена баллистическая ракета "Бабур-3", которая имеет дальность 450 км и может нести ядерную боеголовку.Отмечается, что пуск был осуществлен в неустановленном месте в Индийском океане.

Как заявил премьер-министр страны Наваз Шариф, тестовый запуск показал Пакистану "технический прогресс и уверенность в своих силах".

По мнению аналитиков, дальнейшее развитие Пакистана в этом направлении может усилить напряженность в отношениях с соседней Индией.

Напомним, в 2015 году Пакистан испытал ракету, способную нести ядерную боеголовку.

Пакистан и Индия провели ядерные испытания в 1998 году почти одновременно - после десятилетий тайной разработки оружия. Страны-соседи пережили две войны, претендуя на регион Кашмир, который и Индия, и Пакистан считают своим.

Cсылки по теме: